vineri, 27 februarie 2026

Apă și canalizare pentru Livezi: proiect deblocat în urma demersurilor viceprimarului Constantin Sorici și ale deputatului AUR Nicolae Mîndrescu

Locuitorii comunei Livezi au, în sfârșit, motive reale de speranță. Proiectul privind înființarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, blocat luni de zile în proceduri administrative neclare, a fost deblocat în urma demersurilor susținute ale viceprimarului Constantin Sorici și ale deputatului AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu.

Investiția, depusă în cadrul Programului „Apă-Canal” derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, reprezintă una dintre cele mai importante finanțări pentru dezvoltarea infrastructurii locale din Livezi. Comuna fusese admisă inițial pentru finanțare, situându-se într-o poziție favorabilă la nivel național, însă ulterior proiectul a intrat într-un inexplicabil blocaj administrativ, fără o comunicare oficială clară privind motivele suspendării.

Situația a generat nemulțumiri în rândul administrației locale și al locuitorilor, mai ales în contextul în care alte unități administrativ-teritoriale din țară au trecut la etapa de implementare. În acest context, viceprimarul Constantin Sorici a inițiat o serie de solicitări și clarificări instituționale, iar deputatul Nicolae Mîndrescu a formulat interpelări oficiale către Ministerul Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu, cerând transparență și tratament egal pentru comuna Livezi.

Demersurile politice și administrative au avut efect. Proiectul a fost repus pe traseul de finanțare, iar comuna urmează să intre în etapa de implementare a investiției. Pentru o comunitate preponderent rurală, fără acces complet la servicii moderne de apă potabilă și canalizare, această finanțare înseamnă mai mult decât o lucrare publică – înseamnă condiții decente de trai, protejarea sănătății populației și șanse reale de dezvoltare economică.

Rețeaua de apă și canalizare va contribui la creșterea calității vieții, la protejarea mediului și la atragerea de noi investiții în zonă. În plus, proiectul aliniază comuna Livezi la standardele europene privind gestionarea apelor uzate și a infrastructurii edilitare.

Viceprimarul Constantin Sorici a declarat că va urmări îndeaproape implementarea proiectului, astfel încât lucrările să fie realizate la timp și la standarde ridicate, iar deputatul Nicolae Mîndrescu a subliniat că va continua să susțină în Parlament interesele comunităților din Vâlcea care se confruntă cu blocaje administrative sau lipsă de finanțare.

Pentru locuitorii din Livezi, deblocarea proiectului reprezintă un pas concret spre normalitate. După ani de incertitudine, comuna intră într-o nouă etapă de dezvoltare, iar investiția în apă și canalizare devine o realitate.