Antonio Popescu, deputat AUR de Valcea: Comunitatea din Perișani cere despăgubiri pentru pagubele produse de lucrările la Autostrada Sibiu–Pitești

vineri, 27 februarie 2026

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, a adresat o întrebare parlamentară ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian-Constantin Șerban, privind situația tensionată din comuna Perișani, județul Vâlcea, generată de lucrările la Lotul 3 Cornetu–Tigveni al Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Potrivit interpelării, lucrările executate de asocierea italo-română Webuild – Tancrad la segmentul de 37,4 kilometri dintre Cornetu și Tigveni, contract estimat la 5,32 miliarde lei fără TVA, ar fi generat nemulțumiri puternice în rândul comunității locale. Oamenii acuză faptul că traficul greu aferent organizării de șantier ar fi fost deviat în mod constant pe drumurile județene și locale din interiorul comunei, în loc să fie utilizate drumurile tehnologice prevăzute în proiectul tehnic.

Nemulțumirile au culminat cu un protest public organizat pe 6 februarie 2026, în punctul „Crucea de Piatră” din centrul localității. Conform informațiilor prezentate în întrebare, administrația locală ar fi înregistrat aproximativ 30 de sesizări oficiale privind apariția de fisuri în pereții locuințelor, degradarea carosabilului, afectarea podețelor și podurilor, precum și creșterea riscului pentru siguranța rutieră și integritatea cetățenilor. Primarul comunei ar fi declarat public că a încercat în repetate rânduri să deschidă un dialog cu reprezentanții constructorului, însă fără rezultate concrete.

În acest context, deputatul Antonio Popescu solicită ministerului clarificări ferme: dacă au fost efectuate verificări privind respectarea obligațiilor contractuale de către asocierea Webuild – Tancrad, dacă există clauze explicite care interzic utilizarea drumurilor publice locale pentru traficul greu de șantier și ce sancțiuni sunt prevăzute în caz de nerespectare. Totodată, parlamentarul cere informații despre eventuale măsuri de evaluare a pagubelor și despăgubire a cetățenilor afectați, despre poziția oficială a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova și despre garanțiile oferite de minister pentru ca lucrările să continue fără a afecta suplimentar comunitatea din Perișani.

În finalul documentului, deputatul subliniază că dezvoltarea infrastructurii naționale nu poate fi realizată în detrimentul drepturilor legitime ale cetățenilor și al integrității patrimoniului local, statul având obligația de a menține un echilibru între interesul public major reprezentat de construcția autostrăzii și protejarea comunităților direct afectate de lucrări.