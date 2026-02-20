ANCHETĂ | Zeci de mii de ramniceni tremura de frig si nu au apa calda! CET Govora, închisă anticipat în plină epocă a „regimului frigului programat”? Râmnicu Vâlcea riscă să piardă 17 milioane € fonduri UE! Sabotaj?!

vineri, 20 februarie 2026

În timp ce mii de râmniceni au petrecut ultimele ore cu caloriferele reci, sub imperiul unor comunicate sterile despre „neetanșeități la vaporizator”, la nivel administrativ se pregătește o mutare cu potențial exploziv: închiderea anticipată a CET Govora la 31 martie 2026. Asta în condițiile în care actele normative adoptate de Guvern permit funcționarea capacităților pe cărbune până la 31 august 2026 tocmai pentru a evita șocuri sociale în orașele dependente de sistemele centralizate de încălzire. DEFECTIUNILE CAZANELOR DE LA CET GOVORA, DE VINERI, 20 FEBRUARIE, VIN INTR-UN MOMENT DESTUL DE OPORTUN PENTRU ANUMITE INTERESE DE TIP MAFIOT! O COINCIDENTA DUBIOASA!

Ramnicu Valcea trăiește ceea ce tot mai mulți specialiști numesc deja regimul frigului programat. Avaria la cazanul pe cărbune C7, produsă la ora 4 dimineața, ar fi putut fi o simplă problemă tehnică. Dar avarierea cazanului pe gaz C4 la doar două ore după pornire ridică întrebări serioase! Situatia este foarte grava, iar ramnicenii vor tremura de frig in case cel putin pana duminica, 22 februarie, in conditiile in care se anunta o vreme de cosmar cu temperaturi mult sub zero grade!

Ni s-a spus că gazul este „plasa de siguranță”. Plasa s-a rupt după două ore.

În aceleași zile în care orașul tremură în apartamente, Ministerul Energiei, condus de Bogdan Ivan, indică într-o adresă oficială încetarea activității CET Govora la 31 martie și solicită autorităților locale măsuri pentru perioada următoare. Practic, se comprimă administrativ calendarul legal. Iar această comprimare vine exact într-un moment în care alternativa privată este deja menționată oficial.

Este vorba despre centrala operată de AUTORO SRL, controlată de omul de afaceri Ion Bușcă, indicată ca posibil furnizor al necesarului de energie termică al municipiului în eventualitatea opririi CET.

Coincidență sau nu, centrala privată este deja conectată la sistemul de conducte al CET Govora.

Iar de aici începe adevărata problemă.

În 2022, rețeaua de termoficare din Râmnicu Vâlcea a fost modernizată printr-un proiect european de aproximativ 17 milioane de euro. Ca orice investiție finanțată din fonduri UE, proiectul are o perioadă de durabilitate de minimum 5 ani, adică până în 2027. În acest interval, infrastructura nu poate suferi modificări substanțiale care să schimbe natura exploatării sau să confere avantaje economice nejustificate unui operator privat.

Dacă CET Govora este închisă anticipat, iar producția este preluată de un operator privat care utilizează infrastructura modernizată din bani europeni, autoritățile de management pot considera că a avut loc o modificare substanțială a condițiilor inițiale ale proiectului.

Consecința? Corecții financiare. Adică bani dați înapoi la Bruxelles.

Între timp, facturile rămân constante. La încasare nu există avarii. La furnizare, însă, mii de familii sunt condamnate să încălzească apa la ibric, în anul 2026, într-un municipiu reședință de județ.

În acest context, întrebarea nu mai este doar dacă duminică dimineața caloriferele vor fi călduțe, ci ce se întâmplă după 31 martie. Dacă CET este scoasă din joc cu cinci luni mai devreme decât permite cadrul legal, iar operatorul privat devine furnizorul de facto pe o infrastructură modernizată din bani europeni, cine își asumă riscul declanșării unui audit?

Cine garantează că 17 milioane de euro nu vor deveni o notă de plată pentru comunitate?

Conducerea CET Govora a precizat că la sistemul sub presiune al cazanului pe cărbune (C7) s-a spart o conductă, în timp ce cazanul pe gaz (C4) a fost oprit la scurt timp după ce a fost pus în funcţiune şi s-a constat că are o defecţiune.

"După două ore de la pornirea cazanului C4, a apărut o neetaneşitate la sistemul la sistemul vaporizator, care s-a accentuat treptat, astfel încât am fost nevoiţi să oprim şi acest cazan. Având în vedere că ambele cazane , C4 şi C7, sunt indisponibile, până în data de 22 februarie 2026, ora 07, nu putem să mai furnizăm agent termic pentru apă caldă şi căldură", a transmis CET Govora printr-un comunicat de presă.

Reprezentanţii societăţii au precizat că se lucrează intens pentru remedierea avariei la cazanul C7, astfel încât acesta să fie repornit şi să revină la schema normală de funcţionare.

Vom reveni.

Tiberiu Pîrnău