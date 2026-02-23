ANCHETA! Spitalul Horezu, „abonat” la rumeguș: 1,6 milioane de lei către o singură firmă de transport din Argeș

O firmă de transport din județul Argeș a încasat, în ultimii ani, peste 1,6 milioane de lei din bani publici de la Spitalul Orășenesc Horezu, exclusiv pentru furnizarea de rumeguș necesar funcționării centralei termice pe biomasă a unității medicale. Informațiile reies din datele publice analizate de platforma stoprisipa.ro, pe baza atribuirilor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Cel mai recent contract, în valoare de 445.000 de lei, a fost atribuit pe 12 februarie 2026 societății ARMIR SRL (CUI: RO177151), o firmă de transport rutier de mărfuri cu sediul în satul Gănești, comuna Pietroșani, județul Argeș. Procedura utilizată a fost una simplificată, iar, potrivit datelor oficiale din SEAP, la licitație a fost depusă o singură ofertă — cea a firmei declarate ulterior câștigătoare.

Situația nu este una singulară. Conform istoricului achizițiilor publice, ARMIR SRL a câștigat toate cele șase contracte atribuite de Spitalul Orășenesc Horezu pentru același tip de produs — rumeguș — fiecare procedură având un singur ofertant. Valoarea cumulată a acestor contracte depășește 1,6 milioane de lei, iar sumele au înregistrat o creștere constantă de la o atribuire la alta.

Datele analizate de stoprisipa.ro indică faptul că societatea ARMIR SRL este încadrată drept întreprindere mică și figurează în evidențele Autorității Rutiere Române ca operator de transport rutier de mărfuri, fără a avea, potrivit clasificării oficiale, profil de producător de biomasă sau materiale lemnoase.

Spitalul Orășenesc Horezu, unitate sanitară cu aproximativ 160 de paturi, deservește o populație preponderent îmbătrânită din zona de vest a județului Vâlcea. Centrala termică pe biomasă, pentru care este achiziționat rumegușul, a fost realizată cu o finanțare guvernamentală de aproximativ 540.000 de lei, având o capacitate instalată de 1,2 MW și fiind destinată reducerii costurilor de încălzire față de vechiul sistem pe combustibil lichid.

În acest context, repetarea procedurilor de achiziție cu un singur ofertant ridică semne de întrebare privind gradul de concurență reală în cadrul acestor contracte publice, precum și eficiența utilizării fondurilor alocate pentru funcționarea sistemului de încălzire al unității medicale.

Datele citate în cadrul acestei analize provin din platforma stoprisipa.ro, care a centralizat informațiile disponibile public în SEAP.