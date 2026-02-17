ANCHETA. Linia fantomă Vâlcele – Râmnicu Vâlcea: Cum încearcă CFR să evite plata a 114 milioane de lei pentru un proiect abandonat

Cum încearcă CFR să evite plata a 114 milioane de lei pentru abandonarea „liniei fantomă” Vâlcele – Râmnicu Vâlcea

Unul dintre cele mai controversate proiecte feroviare din România post-decembristă revine în prim-plan, nu prin reluarea lucrărilor, ci printr-un război juridic de peste 114 milioane de lei. Este vorba despre „Linia nouă de cale ferată Vâlcele – Râmnicu Vâlcea”, proiect început în 1979, abandonat după 1990 și transformat, între timp, într-un simbol al investițiilor neterminate și al responsabilității diluate.

Astăzi, miza nu mai este doar infrastructura strategică ce ar fi trebuit să scurteze cu 125 de kilometri distanța dintre București și Sibiu, ci o sentință arbitrală care obligă Compania Națională de Căi Ferate CFR SA să achite sume colosale către constructorul italian Secol Societa Edile Costruzioni e Lavori S.A., succesoarea Secol SpA.

Un proiect strategic, îngropat

Linia de 39 de kilometri dintre Vâlcele și Râmnicu Vâlcea a fost gândită pentru a decongestiona Valea Oltului și a crea o legătură rapidă spre vestul țării. Relieful dificil a impus viaducte și lucrări complexe, iar în 1989 linia a fost deschisă traficului, doar pentru a fi ulterior închisă din cauza alunecărilor de teren.

În 1996, SN CFR SA a relansat proiectul printr-o licitație de 138 milioane de dolari, câștigată de asocierea Secol SpA – Royal Inter Trade. Contractul a fost însă reziliat unilateral, după ce Guvernul a decis să renunțe la investiție. Decizia avea să producă efecte juridice la aproape trei decenii distanță.

Ironia este că în noiembrie 2025 Guvernul a analizat un memorandum privind proiectele feroviare prioritare pentru 2026, iar „Linia nouă de cale ferată Vâlcele – Râmnicu Vâlcea” figura pe ultimul loc, cu termen estimat de finalizare 2035. O recunoaștere tardivă a importanței strategice, în timp ce în instanță se discută nota de plată pentru abandon.

Sentința: 114 milioane de lei și popriri pe conturi

Prin sentința arbitrală nr. 81 din 7 octombrie 2025, pronunțată de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, excepțiile invocate de CFR au fost respinse, iar compania a fost obligată la plata a peste 84,8 milioane de lei reprezentând pierderi și beneficiu nerealizat, la care se adaugă dobânzi moratorii calculate din august 2022 și cheltuieli arbitrale de aproape 3 milioane de lei.

Executarea nu a întârziat. Judecătoria Sectorului 1 București a încuviințat executarea silită, iar în noiembrie 2025 au fost instituite popriri pe conturile CFR și pe sumele datorate de partenerii comerciali. Totalul: 114.267.443,98 lei și 2.377,38 euro.

Pentru o companie finanțată în mare parte din bugetul de stat, lovitura a fost directă.

Strategia CFR: anulare, suspendare și atac la credibilitatea partenerului

La 12 noiembrie 2025, CFR SA a formulat acțiune în anulare a sentinței arbitrale și cerere de suspendare a executării, invocând aplicarea greșită a legii, motivare contradictorie și încălcarea ordinii publice.

Argumentul central: executarea imediată a unei sume de asemenea amploare ar crea un prejudiciu grav și greu de reparat, în special pentru că plățile se fac din fonduri publice. CFR a susținut că există un risc real de imposibilitate a recuperării sumelor în cazul în care sentința ar fi anulată, punând sub semnul întrebării capacitatea financiară a firmei italiene.

În memoriile depuse, CFR a arătat că Secol s-ar încadra, potrivit propriilor date financiare, în categoria microîntreprinderilor după numărul mediu de angajați și în categoria întreprinderilor mici după cifra de afaceri. De asemenea, compania română a ridicat suspiciuni privind asociatul Royal Inter Trade, pe care îl descrie drept o posibilă structură de tip „paravan”.

De partea cealaltă, Secol a susținut că suspendarea este o măsură excepțională și că CFR nu a demonstrat un pericol iminent și ireparabil. Firma italiană a afirmat că dispune de resursele necesare pentru restituirea sumelor în eventualitatea improbabilă a anulării sentinței și a acuzat CFR că încearcă, de fapt, o rejudecare pe fond sub masca unei cereri de suspendare.

Curtea de Apel: „Risc de blocaj cu efecte ireversibile”

La 17 decembrie 2025, Curtea de Apel București a admis cererea CFR și a dispus suspendarea executării până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare.

Instanța a reținut că executarea unei sume de peste 114 milioane de lei, prin popriri inclusiv asupra sumelor datorate de parteneri comerciali, poate produce sincope majore în activitatea CFR. Nu doar în plata salariilor, ci și în achitarea obligațiilor comerciale și a utilităților esențiale.

Un element esențial invocat de instanță este faptul că, potrivit OUG nr. 12/1998, hotărârile definitive privind investițiile în infrastructura feroviară sunt achitate din bugetul de stat, nu direct din patrimoniul companiei. Cu alte cuvinte, nota de plată pentru decizii administrative luate în anii ’90 ajunge, inevitabil, la contribuabil.

O bătălie juridică cu miză publică

Dincolo de disputa tehnică privind legalitatea rezilierii contractului, cazul „Vâlcele – Râmnicu Vâlcea” ridică o întrebare incomodă: cine răspunde pentru deciziile strategice abandonate și pentru costurile generate după decenii?

Pentru Vâlcea, proiectul rămâne o promisiune suspendată între 1979 și 2035. Pentru CFR, miza imediată este evitarea plății a peste 114 milioane de lei. Pentru bugetul public, riscul este ca această sumă să devină doar încă o filă din lunga istorie a investițiilor începute și neterminate, plătite în final din banii românilor.

Tiberiu Pirnau