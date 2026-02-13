ANCHETĂ: Licitația pentru Parcul Capela din Ramnicu Valcea este blocată. Agentia Nationala pentru Achizitii Publice verifică documentele „la sânge”

vineri, 13 februarie 2026

ANCHETĂ: Licitația pentru Parcul Capela din Ramnicu Valcea este blocată. Agentia Nationala pentru Achizitii Publice verifică documentele „la sânge”

Proiectul de peste 5 milioane de euro pentru modernizarea Parcului Capela a intrat oficial într-o nouă etapă de incertitudine. După anularea procedurii inițiale din cauza unei erori administrative grave, licitația a fost reluată de la zero, cu un nou termen-limită de depunere a ofertelor stabilit pentru 3 martie 2026.

Între timp, surse din zona achizițiilor publice confirmă că Agentia Nationala pentru Achizitii Publice a luat în vizor întreaga documentație și verifică „la sânge” toate etapele procedurale, inclusiv modul în care s-a făcut publicitatea în JOUE, evaluarea ofertelor și fundamentarea deciziei de anulare.

Licitație reluată, dar practic blocată

Deși formal procedura a fost repornită, în realitate proiectul este blocat administrativ până la clarificarea tuturor aspectelor tehnice și legale. Orice nouă eroare ar putea genera contestații, corecții financiare sau chiar pierderea finanțării europene.

Administrația din Râmnicu Vâlcea transmite public că investiția va continua și că obiectivul rămâne transformarea Dealului Capela într-un punct turistic și urban modern. În declarații oficiale, se vorbește despre regenerare urbană, spații verzi inteligente, infrastructură modernă și creșterea atractivității zonei.

În culise însă, presiunea este uriașă.

Ce verifică ANAP

Potrivit informațiilor obținute, inspectorii analizează: corectitudinea publicării anunțului în JOUE; respectarea pragurilor valorice și a încadrării procedurii; documentele comisiei de evaluare; notele interne și fluxul decizional; fundamentarea juridică a anulării.

O astfel de verificare „la sânge” indică faptul că situația nu este tratată drept o simplă eroare tehnică, ci ca un potențial caz de neconformitate majoră.

Costul real al erorii

Firmele care au participat la prima procedură au investit timp, resurse, echipe de proiectare, garanții și consultanță juridică. Anularea bruscă înseamnă pierderi financiare directe pentru mediul privat și o afectare serioasă a încrederii în administrație.

În plus, orice întârziere poate pune presiune pe calendarul de implementare și pe eligibilitatea cheltuielilor.

Proiectul „Amenajare Parc Capela” face parte dintr-un plan mai amplu de regenerare urbană al municipiului, susținut din fonduri europene. Tocmai de aceea, modul în care a fost gestionată această procedură ridică semne de întrebare serioase privind capacitatea administrativă a aparatului de specialitate.

O reluare sub lupa autorităților

Noua procedură, cu termen 3 martie 2026, pornește sub supraveghere strictă. Orice pas greșit poate însemna contestații, blocaje suplimentare sau corecții financiare.

În acest moment, licitația este tehnic relansată, dar practic blocată de verificări și de lipsa unor explicații publice clare.

Parcul Capela ar trebui să devină un simbol al modernizării orașului. Deocamdată, a devenit un studiu de caz despre cum o eroare administrativă poate deraia un proiect strategic.

Iar întrebarea centrală rămâne: cine își asumă responsabilitatea?

Lucian Valentin O.