miercuri, 18 februarie 2026

ANCHETĂ: Există risc de rambursare a celor 17 milioane de euro, fonduri europene investite în rețeaua de termoficare a municipiului Ramnicu Valcea!!! Închiderea anticipată a CET Govora și jocurile din culise

Râmnicu Vâlcea se află în fața unui posibil cutremur economic și social. În timp ce la nivel oficial Guvernul României a permis prin Ordonanță de Urgență funcționarea capacităților pe cărbune până la 31 august 2026 pentru a asigura stabilitatea sistemului energetic, Ministerul Energiei, condus de pesedistul Bogdan Ivan, transmite o adresă care indică încetarea activității CET Govora la 31 martie 2026. Diferența: cinci luni. În energie, cinci luni înseamnă piață, contracte, repoziționări și milioane de euro.

Întrebarea cheie: dacă CET Govora este scoasă din joc anticipat, există risc de pierdere a celor 17 milioane de euro fonduri europene investite în rețea?

În 2022, Consiliul Județean Vâlcea a finalizat modernizarea a aproximativ 14 kilometri de conducte primare și secundare printr-un proiect european în valoare de circa 17 milioane euro. Proiectul are, conform regulilor europene, o perioadă de durabilitate de minimum 5 ani.

Asta înseamnă că: infrastructura nu poate suferi modificări substanțiale care să afecteze obiectivele proiectului, nu poate fi schimbată natura exploatării în mod care să confere un avantaj nejustificat unui operator privat, nu poate fi alterat modelul economic care a stat la baza finanțării

Dacă în perioada de durabilitate (până în 2027) sistemul este reorganizat astfel încât un operator privat devine beneficiar direct al infrastructurii finanțate din bani europeni, Autoritatea de Management poate dispune corecții financiare sau rambursarea integrala a fondurilor europene!

Cu alte cuvinte: există risc real, dacă modificarea este considerată „substanțială”.

Cine intră în ecuație? AUTORO

În adresa Ministerului Energiei este menționată explicit posibilitatea ca necesarul de energie termică al municipiului să fie acoperit de centrala în cogenerare operată de AUTORO SRL, societate controlată de omul de afaceri vâlcean Ion Bușcă.

Coincidență sau nu, noua centrală AUTORO este deja conectată la sistemul de conducte al CET Govora.

Dacă CET Govora este închisă la 31 martie, iar producția este preluată imediat de operatorul privat, piața locală de milioane de euro anual este practic redirecționată.

În ce condiții?

Prin ce procedură?

Cu ce analiză de impact?

Mii de locuri de muncă în pericol

O închidere anticipată ar însemna: pierderea a mii de locuri de muncă directe și indirecte, destabilizarea economică a unei companii strategice, presiune socială majoră într-un oraș unde peste 75% dintre apartamente sunt racordate la sistemul centralizat.

În paralel, Consiliul Județean construiește noul CET, cu termen estimat sfarsitul anului 2028.

Furnizarea agentului termic în Râmnicu Vâlcea înseamnă o piață stabilă, predictibilă și garantată de consumatori captivi.

Dacă infrastructura modernizată din fonduri europene este utilizată într-un nou aranjament economic care favorizează un operator privat în perioada de durabilitate, se poate ridica problema: modificării condițiilor inițiale ale proiectului, acordării unui avantaj economic indirect, declanșării unei verificări de către AM POR, Curtea de Conturi sau Comisia Europeană!

Nimeni nu a explicat public dacă acest risc a fost analizat.

Dublu standard energetic?

În timp ce România comprimă calendarul închiderii, state precum Polonia și Germania mențin cărbunele ca pilon de stabilitate energetică. Germania a amânat în mai multe rânduri calendarul de închidere a centralelor pe lignit pentru a proteja securitatea energetică.

Întrebările care nu pot fi ocolite

În baza cărui act normativ este avansată data de 31 martie 2026?

Există o decizie formală de închidere anticipată?

A fost realizată o analiză privind impactul asupra fondurilor europene?

Există un studiu de impact social pentru angajați?

Toata aceasta afacere ar putea sa intre in atentia Parchetului European Anticoruptie, condus de Laura Codruta Kovesi!

Și mai ales: cine răspunde dacă Bruxelles-ul solicită rambursarea unor sume?

În energie, coincidențele sunt rare. Când termenul legal este scurtat, iar alternativa privată este deja conectată la rețea, suspiciunile nu mai sunt simple speculații.

Râmnicu Vâlcea are nevoie de transparență totală. Nu de mutări făcute peste noapte.

Vom reveni.

Tiberiu Pîrnău