ANCHETĂ | 4,7 milioane de lei pentru drumuri la Valea Mare: licitație cu „start fulger” de doar 17 zile și criterii care pot restrânge competiția

Primăria Comunei Valea Mare (CUI: 2541754) a lansat, pe 13 ianuarie 2026, o procedură de achiziție publică în valoare de 4.731.373 lei pentru modernizarea drumurilor de interes local — o investiție care se apropie de pragul simbolic al unui milion de euro din bani publici. Numai că, din analiza documentației publicate în SEAP, reiese că operatorii economici interesați au avut la dispoziție doar 17 zile calendaristice pentru elaborarea unor oferte tehnice și financiare complexe.

Pentru o lucrare de infrastructură rutieră de această anvergură, termenul limită stabilit — 30 ianuarie 2026 — ridică serioase semne de întrebare cu privire la deschiderea reală a procedurii către competiție. Practic, firmele interesate au fost nevoite să pregătească întreaga documentație într-un interval extrem de scurt, fapt care, în mod obiectiv, poate descuraja participarea.

Experiență „la fix”: aceeași valoare, maximum două contracte

Mai mult, condițiile de calificare impuse de autoritatea contractantă prevăd ca ofertanții să fi executat, în ultimii cinci ani, lucrări similare în valoare cumulată de minimum 4.731.373 lei fără TVA — adică exact valoarea contractului scos la licitație. În plus, această experiență trebuie demonstrată prin cel mult două contracte.

Chiar dacă definiția lucrărilor similare este una largă — incluzând construcții, modernizări sau reabilitări de drumuri naționale, județene sau locale — pragul valoric impus și limitarea la două contracte pot reduce semnificativ baza de selecție, în special în cazul firmelor locale sau regionale.

Procedură simplificată pentru o investiție majoră

Deși suma alocată este considerabilă pentru bugetul unei comune cu aproximativ 5.000 de locuitori, autoritatea locală a optat pentru procedura simplificată, în baza Legii nr. 98/2016. Această alegere oferă o flexibilitate procedurală mai mare, însă ridică, totodată, întrebări privind nivelul de transparență și rigoare aplicat unei investiții de asemenea dimensiuni.

În mod interesant, criteriul prețului are o pondere de doar 40% în evaluarea ofertelor, restul de 60% fiind distribuit între patru componente tehnice. Dintre acestea, doar una — perioada de garanție a lucrării — este clar menționată în anunțul de participare. Celelalte trei rămân, cel puțin la nivel public, insuficient detaliate.

Clauză suspensivă: contractul poate fi anulat oricând

Un alt element sensibil este introducerea unei clauze suspensive: semnarea contractului depinde de avizarea procedurii de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). În lipsa acestui aviz, administrația locală își rezervă dreptul de a anula întreaga procedură — indiferent de stadiul acesteia.

Cu alte cuvinte, firmele participante își asumă riscul de a investi timp și resurse în pregătirea ofertelor fără nicio garanție că procedura va fi finalizată prin atribuirea contractului.

Aproape un milion de euro, în joc

Din totalul de 4,73 milioane de lei, 4.711.336 lei sunt alocați lucrărilor propriu-zise de construcții și instalații, iar 20.037 lei pentru organizarea de șantier.

În acest context, procedura inițiată de Comuna Valea Mare ridică semne de întrebare privind respectarea principiilor fundamentale ale achizițiilor publice: transparență, tratament egal, proporționalitate și utilizarea eficientă a fondurilor publice.

Pentru o administrație locală din județul Vâlcea, aflată sub presiunea modernizării infrastructurii, modul în care sunt cheltuiți acești bani devine nu doar o chestiune tehnică, ci una de interes public major — un subiect care merită monitorizat atent, inclusiv de presa locală.

