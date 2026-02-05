joi, 5 februarie 2026

ANAF strânge șurubul: „milionarii” din online, vizați direct de controale

Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță controale ferme asupra românilor care afișează un stil de viață luxos pe rețelele sociale, dar declară venituri infime sau deloc. Fiscul va verifica în special cazurile în care există diferențe evidente între banii declarați și averile etalate public: case de sute de mii de euro, ceasuri de lux, mașini scumpe sau vacanțe extravagante.

Reprezentanții ANAF spun clar: nu rudele sunt ținta, ci persoanele care nu își pot justifica averea. Mutarea bunurilor pe numele bunicilor, părinților sau altor membri ai familiei nu mai păcălește statul. Dacă apar achiziții nejustificate și venituri zero în declarații, controlul este inevitabil.

Autoritățile avertizează că „victimizarea” în online nu ține loc de explicații fiscale. Cine se laudă public cu bani mulți, dar evită plata taxelor, va fi verificat și sancționat conform legii.

Mesajul ANAF este tranșant: epoca banilor afișați pe internet fără acoperire fiscală se apropie de final.