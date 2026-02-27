Amenzi de 13.400 lei și doi câini salvați în urma controalelor pentru protecția animalelor

Timp de două zile, în 25 și 26 februarie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, prin Biroul pentru Protecția Animalelor, au desfășurat acțiuni de verificare în mai multe localități din județ pentru a controla modul în care sunt îngrijite animalele.

Descinderile au avut loc în Boișoara, Drăgoești, Perișani, Racovița și municipiul Râmnicu Vâlcea, iar bilanțul nu a fost unul favorabil pentru toți deținătorii verificați. Oamenii legii au aplicat 13 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 13.400 de lei.

Printre neregulile constatate s-au numărat animale neidentificate și neînregistrate conform legislației în vigoare, lipsa documentelor sanitar-veterinare obligatorii, dar și situații grave în care nu erau asigurate condiții minime de trai, precum hrană, apă, îngrijire corespunzătoare sau asistență medicală.

În două cazuri, polițiștii au dispus ridicarea a doi câini și plasarea acestora într-un adăpost autorizat, pentru a le fi asigurate protecția și îngrijirea necesară.

Reprezentanții Biroului pentru Protecția Animalelor atrag atenția că deținerea unui animal presupune responsabilitate permanentă, nu doar posesie formală. Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, în vederea prevenirii și combaterii abuzurilor.