Amendă de 13.200 de lei după un videoclip pe TikTok: Bărbat din Vâlcea, sancționat pentru cruzime față de un cal

marți, 10 februarie 2026

Un bărbat din județul Vâlcea a ajuns în atenția Poliției după ce a publicat pe TikTok un videoclip în care apărea forțând un cal să tragă o greutate considerabilă. La scurt timp după postare, oamenii legii s-au autosesizat, l-au identificat și i-au aplicat o amendă în valoare de 13.200 de lei.

În imaginile distribuite pe rețeaua de socializare se vede cum animalul este legat de un bloc de beton și îndemnat să îl tracteze, împiedicându-se din cauza încărcăturii excesive.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, la data de 9 februarie 2026, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au sancționat un bărbat de 42 de ani, din județ, pentru acte de cruzime și rele tratamente aplicate animalelor. În urma verificărilor și a probelor administrate, s-a constatat că acesta a încălcat prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, fiind dispuse măsurile legale corespunzătoare.

Reprezentanții Poliției reamintesc că orice formă de cruzime sau violență asupra animalelor este sancționată de lege și încurajează cetățenii să semnaleze astfel de situații pentru a preveni și combate asemenea comportamente.