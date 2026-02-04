Alimente cu probleme în Vâlcea: amenzi de aproape 100.000 de lei după controalele DSVSA

Alimente cu probleme în Vâlcea: amenzi de aproape 100.000 de lei după controalele DSVSA

DSVSA Vâlcea a efectuat, în perioada 19 ianuarie – 13 februarie 2026, controale tematice la unități de panificație, patiserii, cofetării și magazine alimentare din județ. Au fost verificate 30 de unități, în special laboratoare de cofetărie și patiserie, fără a fi făcute publice numele acestora.

Bilanțul este îngrijorător: 15 amenzi în valoare totală de 90.800 lei, confiscarea a 20,2 kg de produse alimentare și suspendarea activității unei unități. Inspectorii au descoperit spații și echipamente neigienizate, deficiențe de curățenie, probleme de etichetare și trasabilitate, lipsuri în documentația HACCP și nereguli privind instruirea și starea de sănătate a personalului.

DSVSA anunță continuarea controalelor și recontroale. Rămâne însă întrebarea de ce informațiile ajung târziu la public și de ce nu sunt făcute publice numele firmelor sancționate. Siguranța alimentară ține direct de sănătatea consumatorilor, care au dreptul să fie informați.