Alianța pentru Unirea Românilor Vâlcea organizează protest în fața Primăriei Râmnicu Vâlcea. Apel lansat de George Simion

Organizația județeană a AUR Vâlcea anunță organizarea unui protest în fața Primăria Râmnicu Vâlcea, în contextul apelului lansat la nivel național de liderul formațiunii, George Simion. Manifestația este programată pentru 12 februarie, la ora 12:00, simultan în mai multe localități din țară.

Apelul la protest a fost făcut public de Simion luni seară, printr-un mesaj în care acesta a criticat deciziile autorităților centrale și a invocat un raport al Comisiei Juridice din Congresul Statelor Unite, despre care susține că ar face referire la „cenzură pe rețelele de socializare” și la „instrumente antidemocratice folosite în Uniunea Europeană, inclusiv anularea alegerilor”.

Liderul AUR a afirmat că raportul respectiv ar aduce „o nouă argumentație privind anularea neconstituțională și nedemocratică a alegerilor din România” și a reiterat solicitarea privind desecretizarea documentelor din cadrul CSAT și al Curții Constituționale legate de acest subiect.

„Cerem a mia oară ca documentele să fie desecretizate, documentele din cadrul CSAT din ședința despre anularea alegerilor și din ședința informală a Curții Constituționale”, a declarat George Simion.

În același mesaj, liderul AUR a criticat Guvernul condus de Ilie Bolojan, acuzându-l că ar fi facilitat „vânzarea capitalului românesc” prin modificări fiscale care, în opinia sa, avantajează multinaționalele și reduc veniturile bugetare.

Simion susține că măsurile guvernamentale ar fi afectat pensionarii, persoanele cu dizabilități și contribuabilii, invocând majorarea impozitelor pe clădiri și autoturisme.

„A permis multinaționalelor să folosească așa-zisa optimizare fiscală, a eliminat impozitul de 1% din tot ce însemna taxe de grup din transferurile externe care permiteau bugetului României să aibă bani de investiții, de alocații și de pensii. În schimb a luat de la mame, a luat de la pensionari, de la persoanele cu dizabilități și de la voi, fiecare dintre voi care plătiți taxe mărite pe clădiri și pe mașini”, a afirmat acesta.

La final, George Simion i-a îndemnat pe români să verifice nivelul taxelor datorate pentru locuințe și să participe la protest dacă sunt nemulțumiți de actualele politici.

„Vă rog să verificați cât aveți de plătit pentru casa voastră și dacă nu sunteți de acord cu tot ce s-a întâmplat, 12 februarie, ora 12, manifestați-vă nemulțumirea. Se va ieși în toată țara. Ieșiți și voi acolo unde sunteți, gândiți-vă la forma voastră de protest. Altfel acest guvern ilegitim nu va fi dat jos. Este numai în puterea voastră, a poporului român. Haideți!”, a transmis liderul AUR.

Reprezentanții organizației AUR Vâlcea au precizat că protestul din fața Primăriei Râmnicu Vâlcea va avea un caracter pașnic și că sunt așteptați toți cetățenii nemulțumiți de nivelul taxelor și de deciziile guvernamentale recente.