Afaceristul Ochea de la Valoris forteaza nota! PUZ cu probleme pe strada Prunului din Ramnicu Valcea: Consilierii locali, chemați să aprobe un cartier fără drumuri și utilități

duminică, 22 februarie 2026

Consilierii locali din Ramnicu Valcea, puși să voteze o lotizare imobiliară fără infrastructură și fără consultare reală a cetățenilor

Un nou proiect urbanistic cu potențial exploziv ajunge pe masa Consiliului Local Râmnicu Vâlcea, sub forma unei hotărâri care, la prima vedere, pare o simplă formalitate tehnică. Este vorba despre aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru lotizarea unui teren de pe strada Prunului nr. 64, în vederea construirii de locuințe individuale. În realitate însă, documentația scoate la iveală o dezvoltare imobiliară care ar urma să fie autorizată în lipsa infrastructurii necesare și în urma unei proceduri de consultare publică ce ridică serioase semne de întrebare.

Beneficiarul investiției este Ochea Ovidiu Constantin (fiul lui Vali Ochea, patronul de la Valoris SRL), iar proiectul este inițiat chiar de primarul municipiului. Suprafața totală a terenului este de 12.464 mp din acte, însă doar 12.455 mp sunt măsurați cadastral, conform Referatului de aprobare emis de Direcția de Urbanism (pagina 7). Orice neconcordanță între actele de proprietate și realitatea din teren poate deschide calea unor litigii ulterioare, iar Consiliul Local riscă să valideze o documentație vulnerabilă din punct de vedere juridic.

Consultare publică bifată din pix

Raportul de informare și consultare a publicului menționează că nu au fost înregistrate propuneri sau observații din partea cetățenilor până la data întocmirii documentației (pagina 6 și pagina 11). Cu alte cuvinte, niciun vecin, niciun proprietar din zonă nu ar fi avut nimic de spus despre apariția unui nou cartier rezidențial în imediata vecinătate.

Explicația ar putea sta chiar în modul în care s-a realizat informarea. Conform documentației, aceasta a constat în montarea unui panou pe amplasament – într-o zonă cu vegetație abundentă, după cum reiese din fotografiile anexate (pagina 5) – și publicarea unui anunț într-o ediție locală din aprilie 2025.

Procedura pare astfel îndeplinită formal, dar lipsită de eficiență reală, ceea ce poate constitui motiv de contestare în instanță, în cazul în care proiectul va fi aprobat.

Blocuri între case, fără drumuri și utilități

Indicatorii urbanistici propuși permit o ocupare a terenului de până la 45% și un coeficient de utilizare a terenului de până la 1,3 pentru construcții cu regim de înălțime P+2 (pagina 10). Practic, PUZ-ul creează cadrul legal pentru o densitate construită semnificativ mai mare decât cea existentă în zonă, dominată în prezent de locuințe individuale cu regim redus de înălțime.

Problema majoră este însă alta. Racordarea la utilități și realizarea infrastructurii necesare punerii în funcțiune a viitoarelor construcții urmează să fie realizate ulterior, pe cheltuiala investitorului, așa cum se precizează chiar în proiectul de hotărâre (pagina 1). Cu alte cuvinte, Consiliul Local este chemat să aprobe mai întâi dezvoltarea, urmând ca drumurile, rețelele edilitare și accesul pentru autospeciale de intervenție să fie rezolvate… ulterior.

Documentația menționează explicit că circulațiile carosabile și pietonale vor fi realizate în incintă astfel încât să permită accesul autospecialelor de pompieri și salvare (pagina 10), ceea ce confirmă indirect faptul că infrastructura existentă nu este adecvată pentru deservirea viitorului ansamblu rezidențial.

Consilierii locali, puși să voteze în alb

În lipsa unui calendar clar pentru realizarea infrastructurii și fără garanții concrete privind extinderea rețelelor de utilități, aprobarea acestui PUZ riscă să transforme strada Prunului într-un nou exemplu de dezvoltare imobiliară realizată înaintea infrastructurii. Iar într-un oraș în care rețelele edilitare sunt deja supuse unei presiuni constante, o astfel de decizie ar putea avea consecințe pe termen lung asupra calității vieții locuitorilor din zonă.

Consilierii locali sunt astfel puși în situația de a valida o documentație urbanistică în lipsa unor certitudini privind accesul rutier, alimentarea cu utilități sau impactul asupra infrastructurii existente. În aceste condiții, votul favorabil ar echivala cu asumarea unor riscuri administrative și juridice care ar putea reveni, în final, în sarcina municipalității.

Nicu Trandafir