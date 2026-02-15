luni, 16 februarie 2026

Acțiunea civică „Valul Democrației” – mobilizare la Parchetul General pe 19 februarie

Pe 19 februarie 2026, între orele 10.00 și 12.00, este anunțată o acțiune civică în fața sediului Parchetul General din București, situat pe Bulevardul Libertății nr. 12, în apropiere de Mănăstirea Antim.

Evenimentul este promovat sub titulatura „Valul Democrației” și are ca scop încurajarea cetățenilor care consideră că dreptul lor de vot a fost încălcat să depună plângeri penale direct la registratura instituției.

Declarația care stă la baza mobilizării îi aparține lui Călin Georgescu, care, într-un mesaj public din 13 februarie 2026, a transmis:

„Fiecare cetățean român căruia i s-a furat votul și știe acest lucru are dreptul și responsabilitatea de a depune o plângere penală la Parchetul General, pentru ca democrația să se reinstaureze în România.”

Cum este organizată acțiunea

Potrivit organizatorilor, persoanele care doresc să participe sunt îndemnate să se prezinte la sediul Parchetului General și să caute, la intrarea în registratură, un voluntar identificat printr-un ecuson cu inscripția „Valul Democrației”. Acesta ar urma să ofere sprijin pentru redactarea și depunerea plângerilor.

Inițiatorii acțiunii pun la dispoziție și o adresă de contact pentru informații suplimentare – [email protected] – precum și canale de promovare în mediul online, inclusiv pagini dedicate pe rețelele sociale.

Context și posibile implicații

Demersul vine pe fondul tensiunilor și disputelor publice legate de corectitudinea proceselor electorale recente, subiect care a generat dezbateri aprinse în spațiul public. Depunerea unei plângeri penale este un drept legal al oricărui cetățean, însă eventualele acuzații privind fraude electorale trebuie susținute prin probe și vor fi analizate exclusiv de organele competente.

Rămâne de văzut câți cetățeni vor răspunde apelului și dacă această acțiune va genera un val consistent de sesizări la Parchetul General sau va rămâne la nivel simbolic.

Evenimentul din 19 februarie se anunță, în orice caz, un nou episod într-o perioadă în care discursul despre democrație, vot și responsabilitate civică a devenit tot mai intens în România.