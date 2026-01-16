VIDEO. Imagini surprinse în momentul coliziunii cu autospeciala de Poliție, în accidentul de pe DN 64

Joi, 15 ianuarie 2026, în jurul orei 15:40, pe Drumul Național 64, chiar în fața Serviciului Rutier Vâlcea, s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, în care a fost implicată o autospecială a IPJ Vâlcea.

Potrivit primelor verificări, un tânăr de 21 de ani din orașul Băbeni, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul direcției din cauza oboselii și a vitezei excesive. Acesta a părăsit carosabilul, a lovit un cap de pod, iar ulterior a intrat în coliziune cu autospeciala de poliție neinscripționată, care tocmai ieșea din curtea Serviciului Rutier pentru a se încadra pe drum.

Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu avarii materiale. Șoferul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative. În urma abaterilor constatate, acesta a fost sancționat contravențional cu o amendă de 1.620 de lei, conform legislației în vigoare.

„Circulația a fost restricționată temporar pe sensul de mers către Drăgășani, traficul desfășurându-se pe o singură bandă. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului”, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea.