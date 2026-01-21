VALOARE IMPOZABILĂ „DE DUBAI” LA RÂMNICU VÂLCEA! Un apartament din 1985, de 65 mp, din bloc nereabilitat, ajunge să valoreze pe hârtie 118.280 euro

Greșeală sau incompetență a functionarilor la Primăria Râmnicu Vâlcea?! Avem dovada negru pe alb: un apartament banal, construit în 1985, într-un bloc nereabilitat, fără investiții majore, evaluat de bancă la 65.000 de euro pentru acordarea unui credit ipotecar - este transformat peste noapte, prin hârtii oficiale, într-o „proprietate de lux”. Valoarea impozabilă stabilită de Primărie ajunge la 118.280 de euro, aproape dublu față de valoarea reală din piață.



Cum s-a ajuns aici? Din documentele oficiale reiese o adevărată magie a cifrelor. Suprafața utilă reală a apartamentului este de 65,75 metri pătrați. Primăria aplică un coeficient de transformare de 1,40 și ajunge astfel la o așa-zisă „suprafață construită desfășurată” de 92,05 metri pătrați. Practic, au fost introduși în calcul pereții comuni, spațiile tehnice și tot ce se putea adăuga pentru a umfla artificial baza de impozitare.

Pe această suprafață „corectată”, administrația locală stabilește o valoare impozabilă de 2.677 lei pe metru pătrat. Rezultatul final este halucinant: 591.402,84 lei, adică aproximativ 118.280 de euro. Reamintim că aceeași locuință a fost evaluată de o bancă la doar 65.000 de euro. Se pune firesc întrebarea: cine minte? Instituția financiară, care acordă credit pe baza riscului real sau Primăria, care umflă valorile pentru a încasa mai mult de la cetățeni?

Vorbim despre un bloc vechi, nereabilitat termic, fără lift modern, fără parcări, fără facilități, într-o zonă departe de orice standard „premium”. Cu toate acestea, pe hârtie, apartamentul ajunge să aibă preț de Dubai. Realitatea din teren nu are absolut nicio legătură cu sumele trecute în documente oficiale.

Cetățenii nu ar trebui să accepte aceste aberații. Orice proprietar aflat într-o situație similară trebuie să solicite în scris Primăriei metodologia de calcul, baza legală, cine a stabilit coeficienții, de ce suprafața utilă este transformată artificial și de ce valoarea impozabilă depășește cu mult evaluarea din piață???!!! Sunt necesare explicații clare, documente justificative și, mai ales, recalcularea corectă a impozitului.

Rămân întrebări grave la care administrația locală trebuie să răspundă public: de ce nu se ține cont de valoarea reală de piață, cine a decis aplicarea coeficientului de 1,40, de ce sunt incluse spații care nu sunt utilizabile efectiv, de ce un apartament dintr-un bloc degradat este tratat fiscal ca unul dintr-un cartier de lux și, mai ales, unde ajung banii în plus colectați de la oameni???!!!!

Nu mai vorbim despre o simplă eroare sau o scăpare birocratică. Vorbim despre o posibilă schemă de umflare artificială a impozitelor. La Râmnicu Vâlcea, realitatea arată 65.000 de euro, iar pe hârtie apar 118.280 de euro. Diferența o plătește cetățeanul, din propriul buzunar!

Tiberiu Pîrnău