Vâlcea: Tunelul Robești prinde contur! Progres accelerat pe cea mai grea porțiune a Autostrăzii Sibiu–Pitești

sâmbătă, 10 ianuarie 2026

Tunelul Robești prinde contur! Progres accelerat pe cea mai grea porțiune a Autostrăzii Sibiu–Pitești

Un element esențial al proiectului îl constituie tunelul Robești, cu o lungime de aproximativ 900 de metri, unde activitatea se desfășoară conform programului stabilit.

Lucrările la Autostrada Sibiu–Pitești (A1) avansează și în primele zile ale anului, pe cea mai dificilă porțiune a traseului – secțiunea montană Boița–Cornetu. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că șantierul rămâne activ, iar ritmul execuției este atent supravegheat.

„În pofida condițiilor meteo dificile, lucrările pe Secțiunea 2 (Boița–Cornetu) continuă fără întrerupere. Strategia de execuție se concentrează pe punctele critice, acolo unde tehnologia permite avans constant, indiferent de anotimp, cu respectarea tuturor standardelor de calitate”, a transmis Cristian Pistol pe Facebook.

Un punct central al șantierului este tunelul Robești, unde constructorul turc Mapa–Cengiz menține o mobilizare consistentă: peste 70 de muncitori și aproximativ 40 de utilaje sunt zilnic pe teren. Până în prezent, au fost excavați 240 de metri în galeria dreaptă și 200 de metri în cea stângă.

„Săpăturile în versant nu sunt afectate de vreme, ceea ce ne permite să continuăm lucrările în condiții de siguranță. În perioada următoare vor începe operațiunile de dinamitare dinspre capătul tunelului situat spre Sibiu”, a precizat directorul CNAIR.

Totodată, fluxul de materiale este asigurat prin fabrica din Sibiu, unde sunt produse grinzile din beton și structurile metalice necesare. Până acum au fost realizate 328 de grinzi, fabricate în condiții controlate, fără riscuri generate de temperaturile scăzute.

La viaductul Boița, lucrările la tablierul metalic sunt în plină desfășurare, fiind utilizate deja peste 4.000 de tone de metal, dintr-un necesar total estimat la 40.000 de tone pentru întregul contract. Stadiul fizic al proiectului a depășit pragul de 8% pe cei 31,33 kilometri ai secțiunii Boița–Cornetu.

Cristian Pistol a subliniat că șantierul este monitorizat constant, pentru ca ritmul execuției să nu compromită calitatea lucrărilor. Investiția, în valoare de 4,25 miliarde de lei (fără TVA), este finanțată prin Programul Transport 2021–2027, iar lucrările sunt verificate și decontate cu operativitate.

„Obiectivul nostru rămâne ferm: realizarea unei legături moderne între Portul Constanța și granița de vest a României, printr-o autostradă sigură și eficientă”, a concluzionat directorul CNAIR.