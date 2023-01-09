Vâlcea, pe harta cărnii premium - de la restaurante Michelin la consumatorul român: Angus Farm din Valea Mare vinde deja 60% din producție pe piața românească

duminică, 4 ianuarie 2026

Vâlcea, pe harta cărnii premium: Angus Farm din Valea Mare vinde deja 60% din producție pe piața românească

Ștefan Bărbulescu, fondator Angus Farm: „Am început în 2017 exclusiv cu exporturi, acum 60% vindem în România”

Angus Farm, fermă regenerativă de tip boutique din comuna Valea Mare, județul Vâlcea, este un exemplu de business agricol românesc care a reușit să-și schimbe strategia de piață fără a face compromisuri de la calitate. Pornită în 2017 cu un model bazat aproape integral pe export, ferma ajunge astăzi să vândă aproximativ 60% din producție pe piața internă, un procent aflat în creștere constantă.

Fondatorul fermei, Ștefan Bărbulescu, a explicat această tranziție în cadrul conferinței ZF Agrobusiness Summit 2025, subliniind rolul major jucat de pandemie și de comunicarea directă cu consumatorii prin social media.

„Am început businessul în 2017 exclusiv cu exporturi. Ideea a fost de a reda viață unei anumite zone unde activam cu ferma. În perioada pandemiei, lucrurile s-au schimbat: cu ajutorul social media am început să avem foarte multe cereri pe piața locală, care reprezintă astăzi 60% din producția noastră și este în continuă creștere”, a declarat Ștefan Bărbulescu.

Prima fermă 100% Grass-Fed din România

Angus Farm este prima companie din România care a implementat integral sistemul de creștere 100% Grass-Fed. Ferma deține aproximativ 300 de bovine Black Aberdeen Angus de rasă și pedigree, crescute lent, pe o perioadă de minimum doi ani, pentru a obține o carne cu aromă bogată și textură superioară.

Animalele sunt hrănite exclusiv cu iarbă, pasc liber pe toată durata vieții și nu primesc antibiotice, hormoni sau cereale. Acest model de creștere poziționează carnea produsă la Angus Farm în segmentul premium, extrem de apreciat de bucătarii de elită și de restaurantele orientate spre sustenabilitate.

Tradiție, agricultură regenerativă și transparență totală

Ștefan Bărbulescu este un fermier de generație nouă, cu o abordare care îmbină tradiția cu metode moderne de pășunat holistic. Inspirația inițială a venit din familie, de la bunicul său, Iosif, de la care a învățat respectul pentru natură și pentru ritmul firesc al agriculturii.

Scopul declarat al fondatorului a fost, încă de la început, producerea unei cărni:

de calitate superioară,

100% trasabilă,

obținută cu transparență totală în toate etapele procesului.

Această filosofie i-a adus recunoaștere nu doar pe piețele externe, ci și în presa și televiziunile locale și naționale.

România sălbatică, avantaj competitiv

Ferma este amplasată într-o zonă cu biodiversitate ridicată, pe dealurile Carpaților românești, într-un peisaj marcat de păduri vechi de stejari, pajiști naturale și izvoare de apă. Sute de ani de agricultură la scară mică, fără substanțe chimice, au contribuit la menținerea unui ecosistem aproape intact.

Pe pășunile Angus Farm se regăsesc peste 300 de specii de plante, alături de albine sălbatice, fluturi și alte insecte benefice, elemente care influențează direct calitatea cărnii, cunoscută pentru aroma sa distinctă, descrisă adesea ca având note de „nucă”.

De la restaurante Michelin la consumatorul român

Paradoxal, deși aproximativ 60% din carnea produsă este achiziționată de restaurante cu stele Michelin din străinătate, interesul consumatorilor români este în plină expansiune. Creșterea vânzărilor interne arată o maturizare a pieței locale și o deschidere tot mai mare către produse premium, sănătoase și sustenabile.

Într-un context în care agricultura românească caută modele viabile pe termen lung, Angus Farm demonstrează că investiția în calitate, natură și transparență poate transforma un business orientat exclusiv spre export într-un reper și pe piața internă.