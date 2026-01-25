Vâlcea, copleșită de cazurile de dependență de droguri, alcool și jocuri de noroc: CJ construiește un centru de recuperare la Mihăești

luni, 26 ianuarie 2026

După aproape doi ani de solicitări către Ministerul Sănătății, Consiliul Județean Vâlcea a obținut acordul pentru înființarea unui centru de recuperare destinat persoanelor dependente de droguri, alcool și jocuri de noroc.

Inițial, proiectul era prevăzut pentru zona Petrimanu, însă amplasarea într-o zonă montană a fost abandonată din cauza dificultăților legate de acces și de asigurarea personalului medical. În urma consultărilor cu Ministerul Sănătății, autoritățile județene au decis relocarea investiției într-o zonă apropiată de municipiu.

Centrul va fi construit în comuna Mihăești, în parteneriat cu administrația locală, care va pune la dispoziție terenul necesar.

Măsura vine pe fondul unei situații critice în sistemul medical vâlcean. Surse din domeniu arată că, în decembrie 2025, peste jumătate dintre pacienții internați la Secția de Psihiatrie a SJU Vâlcea aveau diagnostice asociate adicțiilor, punând o presiune majoră pe spitalele din județ.