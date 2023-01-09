UPU Vâlcea, sufocată la început de an: peste o mie de prezentări în patru zile, cele mai multe fără caracter de urgență

marți, 6 ianuarie 2026

Primele zile din 2026 au pus la grea încercare personalul Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. Între 1 și 4 ianuarie, medicii și asistenții au fost nevoiți să gestioneze un adevărat val de pacienți, nu mai puțin de 1.098 de prezentări, o cifră care vorbește de la sine despre presiunea uriașă pusă pe sistem.

Problema majoră nu a fost însă doar numărul mare, ci natura cazurilor. Din totalul prezentărilor, 936 au fost încadrate ca urgențe minore: 632 pacienți cu cod verde și 304 cu cod albastru, situații care, în mod normal, ar fi putut fi rezolvate în ambulatoriu sau la medicul de familie. Cu alte cuvinte, UPU a devenit, din nou, supapa unui sistem în care urgența reală se confundă frecvent cu lipsa de alternative medicale accesibile.

Reprezentanții spitalului recunosc deschis efectele acestui fenomen.

Medicii avertizează însă că prezentarea la UPU pentru probleme care nu sunt urgențe reale îngreunează actul medical și poate întârzia intervenția în cazurile cu adevărat grave. Presiunea constantă asupra personalului, mai ales în perioadele de sărbători, devine un risc sistemic, nu doar o problemă de organizare.