Unde mergi din București într-o zi: 10 idei pentru o excursie scurtă cu mașina

Bucureștiul are aerul lui aparte - agitat, plin de contraste, cu claxoane care nu se opresc niciodată. Dar știi ce e cel mai frumos? La doar o oră distanță, peisajul se schimbă complet. Drumuri umbrite de copaci, mănăstiri ascunse pe insule lacurile care reflectă cerul și castele care par rupte din povești.

Am adunat zece destinații pentru acele zile când simți nevoia să ieși din oraș dar nu vrei să pleci prea departe. Fiecare loc are personalitatea lui, de la refugii spirituale până la aventuri subterane în sare. Tot ce-ți trebuie e un rezervor plin și câteva ore libere.

Palatul Mogoșoaia - bijuteria uitată de la marginea orașului

La vreo 15 kilometri de centrul Bucureștiului se ascunde unul dintre cele mai elegante ansambluri arhitecturale din Țara Românească. Palatul Mogoșoaia a fost construit de Constantin Brâncoveanu la începutul secolului al XVIII-lea, într-un stil care îmbină influențele venețiene cu tradițiile locale. Rezultatul? O clădire care parcă plutește deasupra lacului, cu logii arcuite și decorații sculptate în piatră.

Parcul din jur e perfect pentru plimbări leneșe. Băncuțele de pe malul apei invită la contemplare, iar în weekend poți vedea familii întinse pe pături cu coșuri de picnic. Muzeul din interior păstrează obiecte de artă medievală românească și fotografii din perioada interbelică, când palatul servea drept loc de întâlnire pentru elita culturală a vremii.

Ajungi aici în aproximativ o oră , în funcție de trafic. Dacă nu ai mașină proprie, serviciile de închiriere auto precum R-tg Bucureşti oferă opțiuni accesibile pentru escapade de o zi.

Mănăstirea Snagov - misterul de pe insulă

Legenda spune că aici e îngropat Vlad Țepeș. Nimeni nu știe sigur dacă e adevărat, dar misterul face parte din farmecul locului. Mănăstirea Snagov stă pe o insulă în mijlocul lacului cu același nume, accesibilă printr-un pod îngust care creează deja o senzație de separare de lumea de dincolo.

Biserica principală datează din secolul al XIV-lea și păstrează fragmente de frescă care au rezistat secolelor. În zilele calme, când suprafața lacului e ca o oglindă, reflexia turlei în apă e aproape hipnotică. Mulți vizitatori combină Snagov cu Mogoșoaia într-un singur circuit - cele două puncte sunt destul de aproape încât să le bifezi amândouă fără grabă.

Vara, lacul atrage și iubitorii de sporturi nautice. Poți închiria o barcă sau pur și simplu să te oprești la unul dintre restaurantele de pe mal pentru un prânz cu pește proaspăt.

Parcul Natural Comana - delta mică de lângă București

Nu trebuie să ajungi în Deltă ca să vezi pelicani și egrete. Parcul Natural Comana e o zonă umedă surprinzător de sălbatică, aflată la doar 30 de kilometri sud de capitală. Aici găsești păduri de luncă, bălți și canale populate de peste 100 de specii de păsări.

Trasele amenajate pe pontoane de lemn te poartă deasupra apei, prin stuf și sub sălcii plângătoare. E genul de loc unde auzi mai degrabă cântecul păsărilor decât zgomotul civilizației. În sezonul cald, nuferii înfloresc și transformă balta într-un covor roz și alb.

Câteva recomandări pentru vizită:

Vino dimineața devreme pentru cele mai bune șanse de observat păsări

Adă repelent de țânțari - zona umedă înseamnă insecte

Nu uita binoclul dacă ești pasionat de birdwatching

Mănăstirea Comana e chiar lângă parc și merită o oprire

Planifică minim jumătate de zi pentru această excursie. Drumul durează cam o oră, dar odată ajuns vei vrea să explorezi în voie.

Salina Slănic Prahova - o catedrală săpată în sare

Imaginează-ți încăperi cât niște hangare de avioane, săpate în sare la sute de metri sub pământ. Salina Slănic - sau Mina Unirea, cum i se mai spune - e una dintre cele mai mari mine de sare din lume deschise publicului. Coborârea cu autobuzul prin tunelul abrupt e deja o experiență în sine.

Odată ajuns jos, aerul salin îți umple plămânii. Mulți vin aici pentru beneficiile respiratorii dar chiar dacă nu te interesează aspectul medical, dimensiunea pură a sălilor te lasă fără cuvinte. Pereții din sare cristalizată strălucesc în nuanțe de alb și gri, iar ecourile vocilor se pierd în boltă.

Drumul de la București durează între o oră și jumătate și două ore. Merită efortul. Și dacă tot ajungi în zonă, stațiunea Slănic e agreabilă pentru o plimbare - are un aer de Belle Époque uitat de timp.

Sinaia și Castelul Peleș - clasicul care nu dezamăgește

Probabil cea mai populară excursie de o zi din București, și pe bună dreptate. Castelul Peleș nu e doar un muzeu - e o declarație de dragoste în piatră și lemn sculptat, făcută de regele Carol I pentru munții pe care îi îndrăgea.

Interiorul e copleșitor: săli de arme cu colecții impresionante camere decorate în stiluri diferite - de la maur la turcesc, de la florentin la german. Fiecare încăpere e o lume aparte. Și când ieși afară, panorama spre pădurile de brazi care urcă pe versanți te prinde din nou.

Sinaia însăși merită explorată:

Cazinooul - clădire Art Nouveau care găzduiește expoziții și evenimente

Mănăstirea Sinaia - de unde orașul și-a luat numele

Telecabina spre Cota 2000 - pentru cei care vor vederi alpine

Coborârea pe Valea Prahovei cu opriri la diverse puncte panoramice

Calculează aproximativ două ore pentru drum, mai mult în weekend sau în sezon. Pleacă devreme ca să eviți aglomerația de la castel.

Bușteni și Castelul Cantacuzino - eleganță la poalele muntelui

Dacă Peleș ți se pare prea aglomerat, Castelul Cantacuzino din Bușteni oferă o alternativă mai intimă. Construit la începutul secolului XX în stil neoromânesc, conacul Cantacuzino stă la poalele Caraimanului și are în spate silueta dramatică a muntelui.

Castelul a fost restaurat cu atenție și astăzi funcționează ca muzeu și spațiu pentru evenimente. Camerele de la etaj păstrează atmosfera epocii, cu mobilier original și fotografii de familie. Grădina din față e amenajată în terase și oferă un fundal perfect pentru fotografii.

Bușteniul în sine e un punct de plecare excelent pentru drumeții. Crucea de pe Caraiman e accesibilă pentru cei în formă, iar traseele mai scurte prin pădurea din spatele localității sunt potrivite pentru oricine. Drumul de la București durează cam două ore.

Mănăstirea Cernica - liniștea de la marginea orașului

Uneori nu ai nevoie de ore de condus ca să găsești pace. Mănăstirea Cernica e la mai puțin de jumătate de oră de București, pe malul unui lac înconjurat de pădure. E genul de loc unde timpul pare să curgă diferit.

Complexul monahal e întins pe două insule legate de mal prin poduri. Biserica veche păstrează fresce din secolul al XIX-lea iar cimitirul mănăstirii e locul de odihnă pentru mai multe personalități culturale românești. Preoții de aici sunt obișnuiți cu vizitatorii și atmosfera rămâne primitoare fără să devină turistică.

Dacă ai doar câteva ore libere într-o după-amiază, Cernica e alegerea ideală. Poți să aprinzi o lumânare, să te plimbi pe malul apei și să te întorci în oraș înainte de cină.

Mănăstirea Căldărușani - secretul bine păstrat al Ilfovului

Mai puțin cunoscută decât vecinele sale, Mănăstirea Căldărușani merită drum. Așezată pe malul unui lac în județul Ilfov, mănăstirea datează din secolul al XVII-lea și găzduiește un muzeu de artă religioasă cu icoane și manuscrise vechi.

Ceea ce face locul special e tocmai lipsa aglomerației. Poți petrece o oră plimbându-te prin curte, admirând biserica pictată și ascultând liniștea întreruptă doar de clopote. Lacul din apropiere e populate de pescari locali, iar drumurile forestiere din zonă sunt bune pentru plimbări pe jos sau cu bicicleta.

Drumul durează sub o oră din centrul Bucureștiului. E tipul de excursie pe care o poți face spontan, când simți nevoia de un reset rapid.

Ploiești - excursia urbană subestimată

Ploieștiul nu e primul lucru care îți vine în minte când te gândești la turism. Dar tocmai aici stă surpriza. Orașul are un centru vechi neașteptat de plăcut, cu clădiri interbelice și câteva muzee care merită vizitate.

Muzeul de Artă Ion Ionescu-Quintus găzduiește o colecție solidă de pictură românească. Muzeul Ceasurilor - singurul de acest fel din țară - e o curiozitate genuină, cu piese care datează din secolele trecute. Iar dacă ești interesat de istoria petrolului care a modelat acest oraș Muzeul Petrolului oferă o perspectivă fascinantă.

După vizite, centrul are câteva cafenele și restaurante agreabile pentru o pauză. Drumul de la București e de aproximativ o oră, făcând Ploieștiul o opțiune bună pentru zilele când vrei o schimbare de peisaj fără aventură.

Studiourile Buftea - în culisele cinematografiei

Pentru iubitorii de film, Studiourile Buftea reprezintă un pelerinaj. Aici s-au filmat clasicele cinematografiei românești - de la "Pădurea spânzuraților" la "Dacii". Complexul a fost cândva cel mai mare studio de film din sud-estul Europei.

Astăzi, o parte din studiouri poate fi vizitată. Vezi platouri de filmare, decoruri păstrate din producții celebre și echipamente de epocă. E o fereastră spre o industrie care a avut zile de glorie considerabile. Ghizii locali au povești savuroase despre ce se întâmpla în spatele camerelor în perioada comunistă.

Buftea e la mai puțin de o oră de București. Poți combina vizita cu o oprire la lacul din apropiere sau cu prânzul într-una din localitățile din zonă.

Sfaturi pentru drumurile tale

Indiferent de destinație, câteva principii rămân valabile. Pleacă devreme ca să eviți traficul de pe DN1 sau de pe centura capitalei. Verifică întotdeauna programul muzelor și mănăstirilor înainte - unele au zile de închidere sau pauze de prânz lungi. Și nu uita să iei apă și ceva de ronțăit pentru drum - opririle spontane sunt parte din farmec.

Dacă nu ai mașină personală, nu e nicio problemă. Serviciile de închiriere auto din București oferă vehicule pentru toate buzunarele și toate tipurile de drumuri. Un weekend cu o mașină închiriată îți deschide porți pe care transportul public pur și simplu nu le poate accesa.