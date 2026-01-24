TRAGEDIE la Galicea, Vâlcea: Bărbat de 80 de ani, găsit carbonizat în propria locuință

duminică, 25 ianuarie 2026

O tragedie cutremurătoare a avut loc sâmbătă seara, 24 ianuarie 2026, în comuna Galicea, județul Vâlcea. Un bărbat în vârstă de 80 de ani și-a pierdut viața după ce locuința în care se afla a fost cuprinsă de flăcări.

Alarma a fost dată în jurul orei 22.00, când pompierii vâlceni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă, existând suspiciunea că o persoană ar fi surprinsă în interior. La fața locului au fost mobilizate de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajele operative au intervenit rapid, acționând simultan pentru localizarea incendiului și pentru căutarea unei eventuale victime. Din păcate, în interiorul locuinței a fost descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat, acesta fiind găsit carbonizat.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, incendiul a fost localizat în jurul orei 23.40, iar ulterior s-a lucrat pentru lichidarea completă a focului și înlăturarea efectelor negative. În timpul intervenției, pompierii au extras din locuință și două butelii, eliminând astfel riscul producerii unei explozii.

La ora 00.05, autoritățile au anunțat că incendiul a fost lichidat, intervenția continuând pentru asigurarea zonei și stabilirea cauzelor care au dus la producerea acestei tragedii.

Circumstanțele exacte în care a izbucnit incendiul urmează să fie stabilite de specialiști. Ancheta este în desfășurare.