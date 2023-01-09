Tragedie fără margini: un tată și fiul său au ales moartea, aruncându-se de pe un bloc cu 10 etaje

O dramă cutremurătoare a zguduit municipiul Arad. Un bărbat de 57 de ani și fiul său, în vârstă de 27 de ani, ambii originari din Vaslui, și-au pierdut viața după ce s-au aruncat în gol de la etajul zece al unui bloc de locuințe.

Cei doi au pătruns în imobil sub pretextul că doresc să închirieze un apartament. Au urcat până la ultimul nivel, iar din holul îngust unde se află ghena de gunoi au făcut pasul fatal. În urma lor au rămas doar două rucsacuri — simbol al unei vieți trăite la limită, cu puține lucruri strânse și multe speranțe frânte.

Tatăl și fiul munceau ca zilieri în Arad. Trăiau de pe o zi pe alta, fără siguranța unui acoperiș deasupra capului. Nu reușeau să adune bani pentru chirie și dormeau pe unde apucau, purtați de un prezent dur și lipsit de perspective.

La fața locului au intervenit echipaje de prim-ajutor și criminaliști, însă pentru cei doi nu s-a mai putut face nimic. Moartea lor a lăsat în urmă tăcere, întrebări și o comunitate șocată.

Polițiștii arădeni au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele și motivele care i-au împins pe tată și fiu către acest gest extrem, într-o tragedie ce scoate la lumină disperarea nevăzută a celor care trăiesc la marginea societății.