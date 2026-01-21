Tragedie fără margini la ABA Olt: Andrei Vălimăreanu a murit subit la locul de muncă

miercuri, 21 ianuarie 2026

Andrei Vălimăreanu, un tânăr angajat al Administrației Bazinale de Apă Olt din Râmnicu Vâlcea, a avut parte de un sfârșit tragic și fulgerător. Totul s-a petrecut la locul de muncă, unde i s-a făcut brusc rău, iar intervenția colegilor și a echipajelor medicale nu a mai putut schimba cursul evenimentelor. Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet asupra familiei, prietenilor și colegilor, care sunt încă în stare de șoc.

Cei care l-au cunoscut vorbesc despre Andrei ca despre un om calm, respectuos și extrem de dedicat profesiei sale. Era apreciat pentru seriozitatea cu care își îndeplinea atribuțiile, dar și pentru firea sa deschisă și prietenoasă. Colegii spun că era mereu dispus să ajute și că aducea o energie pozitivă în colectiv.

După tragedie, pe rețelele sociale au apărut numeroase mesaje de condoleanțe. Oamenii își exprimă durerea și neputința în fața unei pierderi atât de neașteptate, iar mulți spun că nu pot accepta faptul că un om atât de tânăr și plin de viață a plecat mult prea devreme dintre noi. „Ai fost un coleg de nădejde și un prieten adevărat”, au transmis unii dintre apropiați, rememorând momentele petrecute împreună.

Moartea lui Andrei lasă în urmă un gol greu de umplut și ridică numeroase întrebări despre fragilitatea vieții. Tragedia este o lecție dureroasă despre cât de imprevizibil poate fi destinul și cât de repede se pot schimba lucrurile. Familia este devastată, iar cei dragi încearcă cu greu să accepte pierderea suferită.

Andrei va rămâne în amintirea tuturor ca un tânăr onest, muncitor și cu un suflet bun, plecat mult prea devreme dintre cei dragi.