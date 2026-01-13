Tragedia de la Kaufland din octombrie 2025 - legătura cu directoarea de la Direcția Silvică

miercuri, 14 ianuarie 2026

O tragedie cutremurătoare a avut loc în dimineața zilei de sâmbătă, 25 octombrie, în zona Kaufland – strada Gib Mihăescu din Râmnicu Vâlcea. Un bărbat de 52 de ani s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc de locuințe, în fața echipajelor de poliție și pompieri care încercau să-l salveze. «ĺn jurul orei 10:14, am fost înștiințați prin apel la 112 de faptul că o persoană, aflată la etajul 3 al unui bloc de locuințe din zona Kaufland – Str. Gib Mihăescu, din Rm. Vâlcea, se precipită de la balcon. S-au deplasat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, un echipaj SMURD și perna pneumatică de autosalvare, din cadrul Gărzii de Intervenție Rm. Vâlcea”, au comunicat pompierii vâlceni.

Puțini știu că bărbatul respectiv era concubinul unei foste directoare a Direcției Silvice... Autoritățile încă verifică mai multe aspecte în acest caz destul de ciudat!