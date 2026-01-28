Toți minerii de la Berbești vor fi concediați în septembrie 2026. Minele de la Vâlcea vor deveni istorie

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, anunță că proiectul noului CET se află în grafic și că municipiul Râmnicu Vâlcea nu va rămâne fără apă caldă și căldură nici în acest an, nici în 2027. Investiția este una multianuală, derulată pe o perioadă de trei ani, iar primele echipamente au fost deja livrate.

Autoritățile județene și municipale dau asigurări că vor continua să aloce subvenții, în limita bugetului aprobat de Guvern, pentru ca populația să nu resimtă șocuri majore în facturi. Mesajul oficial este unul de calm: „Fără panică și fără dezinformări”.

Dincolo însă de aceste asigurări, realitatea socială este dură și nu mai poate fi ocolită: toți minerii de la Berbești vor fi concediați, iar activitatea minieră va intra definitiv în istorie. Vorbim de aproape 1.000 de oameni care își vor pierde locurile de muncă, într-o zonă deja afectată de declin economic și lipsa alternativelor reale de angajare.

Ieșirea CET Govora din schema clasică de producție a energiei termice înseamnă nu doar o schimbare tehnică, ci și o adevărată criză socială, cu efecte directe asupra familiilor minerilor, comunităților locale și economiei județului Vâlcea.

În timp ce proiectul noului CET este prezentat ca o reușită administrativă, costul uman al acestei tranziții rămâne, deocamdată, fără soluții concrete.

Tiberiu Pîrnău