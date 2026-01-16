TAXE DE LUX! Cum omoară administrația sportul juvenil din Vâlcea - petiție online

sâmbătă, 17 ianuarie 2026

TAXE DE LUX! Cum omoară administrația sportul juvenil din Vâlcea

Sportul juvenil vâlcean nu moare din lipsă de talent. Moare sub povara taxelor impuse de o administrație ruptă complet de realitatea din teren. La propriu.

În spatele fiecărui copil care intră pe teren există un părinte care muncește, plătește și speră. Speră că sacrificiul său va fi respectat. Dar ce primește în schimb? O notă de plată din ce în ce mai mare și condiții tot mai jalnice.

300 de lei pe oră pentru o sală care plouă înăuntru!

Până nu demult, taxa de închiriere a sălii de sport era de 138 lei/oră + utilități. Corect, decent, suportabil.

Astăzi? 300 de lei/oră!

Majorarea a fost votată liniștit în Consiliul Local, printr-un act adițional, fără nicio îmbunătățire a condițiilor, fără investiții, fără reparații. Doar scumpire. Ca la carte… cartea jafului legalizat.

Și vorbim despre o sală în care:

plouă prin tavan, cu risc real de accidentare; vestiarele și băile sunt în stare jalnică;

marcajele terenului de handbal NU au fost făcute de primărie, ci de părinți și antrenoare, din bani proprii și muncă voluntară!

Asta da performanță administrativă: părinții repară, autoritățile taxează!

Matematică simplă: sportul devine lux

Un antrenament durează minimum 1 oră și 30 de minute.

→ 450 lei/antrenament

→ 3 antrenamente/săptămână = 1.350 lei

→ peste 5.000 lei/lună DOAR chiria!

Și asta fără: salariu antrenor, echipamente, taxe competiționale, arbitraj, asistență medicală.

Sportul juvenil devine un lux!

Nu mai contează talentul, munca, disciplina. Contează doar dacă părinții pot scoate bani din buzunar lunar, ca pentru o rată la bancă.

Copiii sunt alungați din săli de decizii politice Acești copii nu renunță din lene. Nu renunță din lipsă de voință.

Renunță pentru că politicienii locali au decis că sportul trebuie să aducă bani la buget, nu sănătate comunității.

Sportul juvenil NU este o afacere! Este o investiție în viitor, în sănătate, în disciplină, în caractere.

Dar ce să înțeleagă administrația când: cere tarife de sală modernă, pentru o infrastructură întreținută de părinți, în timp ce se laudă public că „susține sportul”?

Ipocrizie administrativă la nivel olimpic

Avem un oraș „condus de un iubitor al sportului”, spun unii ironic. În realitate, sportul juvenil este sufocat financiar chiar sub mandatul acestui „iubitor”. Dacă asta înseamnă iubire, atunci ne e frică să vedem cum arată ura!

Ce cer părinții? LUCRURI NORMALE!

Petiția inițiată de parintii copiilor afectati cere: revizuirea urgentă a tarifului; corelarea taxei cu starea reală a sălii;

transparență în stabilirea tarifelor; condiții sigure și decente pentru copii. Atât. Nu privilegii. Nu pomeni. Normalitate!

Întrebarea care doare

Câți copii trebuie să mai renunțe până când cineva va spune STOP?

Câți viitori campioni trebuie pierduți pentru ca administrația să înțeleagă că sportul NU se impozitează?

Această petiție nu este despre revoltă. Este despre responsabilitate. Nu este despre bani. Este despre copiii acestui oraș.

Și despre o administrație care trebuie, în sfârșit, să răspundă public: De ce cereți tarife de sală de lux pentru condiții de rușine? Unde se duc banii? De ce sunt părinții cei care investesc, iar primăria doar încasează?

Până nu apar răspunsuri, rămâne un adevăr crud:

Sportul juvenil din Vâlcea nu moare. Este omorât cu bună știință.

Puteti sa semnati aici petitia online: https://www.petitieonline.com/cand_taxele_devin_bariere_sportul_juvenil_moare_in_tcere?utm_source=whatsapp