Ștefan Vuza și echipa Chimcomplex, premiați pentru rezultate și viziune

duminică, 18 ianuarie 2026

Demersurile, investițiile și inovațiile constante ale Chimcomplex SA și-au făcut simțite efectele și în 2025, confirmând direcția pozitivă a companiei deținute de omul de afaceri Ștefan Vuza. În ciuda unui an dificil din punct de vedere economic, Chimcomplex a reușit să facă față provocărilor dintr-un sector extrem de competitiv, atât la nivel european, cât și global.

Cu activitate la Râmnicu Vâlcea și la Borzești, în județul Bacău, compania a fost apreciată public pentru rezultatele obținute, fiind recompensată cu mai multe premii la finalul lunii decembrie. Reprezentanții Chimcomplex spun că intrarea în 2026 vine cu un semnal optimist, după ce organizații precum Forbes România, Patronatul European al Femeilor de Afaceri și Gala Careers & Business au evidențiat performanțele companiei și ale echipei sale. În acest context, Ștefan Vuza a fost premiat pentru leadership și viziune.

Chiar dacă anul 2026 debutează sub semnul incertitudinii economice, conducerea Chimcomplex anunță planuri ambițioase și își propune să continue cu disciplină, responsabilitate și un ritm constant al proiectelor, mizând pe rezultate durabile și pe respectarea tradiției industriale de la Râmnicu Vâlcea.