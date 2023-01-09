Sportivii Vâlcii, în prim-plan la început de an: Clasamentul Sportiv al Anului 2025, realizat de DJST Vâlcea

vineri, 2 ianuarie 2026

Direcția Județeană de Sport Vâlcea a finalizat Clasamentul Sportiv al Anului 2025, un demers amplu care reflectă fidel performanțele obținute de sportivii din județ pe parcursul întregului an competițional. Clasamentul a fost realizat în conformitate cu sistemul de atribuire a punctelor stabilit de Agenția Națională pentru Sport, potrivit Ordinului nr. 1182/28.11.2023, luând în calcul rezultatele obținute la competiții oficiale internaționale și naționale – de la nivel de cadeți până la seniori.

După centralizarea tuturor rezultatelor, compartimentul sport din cadrul DJST Vâlcea a întocmit două clasamente distincte: unul pentru sporturile olimpice și unul pentru sporturile neolimpice. Au fost punctate performanțele de la campionate mondiale, europene, balcanice și naționale, fără a fi luate în calcul competițiile școlare, universitare, militare sau de tip masters/veterani.

La final, bilanțul este unul remarcabil: 33 de sportivi vâlceni au adus puncte județului la sporturi olimpice, iar 124 de sportivi s-au remarcat la sporturi neolimpice, confirmând nivelul ridicat al pregătirii și dedicării din sportul vâlcean.

Reprezentanții Direcției Județene de Sport subliniază că implicarea autorităților locale și județene, alături de munca antrenorilor, cluburilor și asociațiilor sportive, a avut un rol esențial în obținerea acestor rezultate.

Sporturile olimpice – punctele aduse județului Vâlcea în 2025

În clasamentul sporturilor olimpice se regăsesc sportivi din atletism, box, judo, lupte și baschet, care au concurat la cel mai înalt nivel. Iată lista completă a sportivilor punctați, cu ramura sportivă, clubul și antrenorii aferenți:

Uță Ștefania Alexandra (atletism – CS Onești / CS Vâlcea 1924, antrenor Enescu Alina), Chiriță Alexia (atletism – CS Chimia / CS Vâlcea 1924, antrenor Borța Alina), Țapu Andreea Timeea (box – CS Chimia Rm. Vâlcea, antrenor Răzvan Vîlcea), Anghel Andreea Elena (box – CS Vâlcea 1924, antrenor Răzvan Vîlcea), Cocoș Marin (box – CS Vâlcea 1924, antrenor Răzvan Vîlcea), Manda Ciprian (box – CS Vâlcea 1924, antrenor Răzvan Vîlcea), Balint Ștefania (atletism – CS Luca BV / CS Vâlcea 1924, antrenor Enescu Alina), Gliga David (judo – CS Vâlcea 1924, antrenor Luciu Ionuț), Lazăr Mădălin (box – CS Vâlcea 1924, antrenor Răzvan Vîlcea), Butoi Teofan (box – CS Chimia Rm. Vâlcea, antrenor Răzvan Vîlcea), Govoreanu Dana Maria (atletism – CS Chimia / CS Vâlcea 1924, antrenor Borța Alina), Ghiță Beniamin (atletism – CS Chimia / CS Vâlcea 1924, antrenor Borța Alina), Echipa de baschet seniori CS Vâlcea 1924 (antrenor Arturo Alvarez), Duță Andrada (box – CS Chimia Rm. Vâlcea, antrenor Răzvan Vîlcea), Pastiu Paula (judo – CS Vâlcea 1924, antrenor Luciu Ionuț), Dincă Alexandru (judo – CS Vâlcea 1924, antrenor Luciu Ionuț), Echipa de baschet U19 juniori CS Vâlcea 1924 (antrenor Nițulescu Anca), Olaru Teodor (judo – CS Chimia Rm. Vâlcea, antrenor Luciu Ionuț), Olaru Andrei (judo – CS Chimia Rm. Vâlcea, antrenor Luciu Ionuț), Gîrleanu Daniel (box – CS Vâlcea 1924, antrenor Răzvan Vîlcea), Subțirelu Florențiu Andrei (lupte – CS Chimia Rm. Vâlcea, antrenor Lupu Cornel), Diaconescu Raisa Gabriela (atletism – CS Vâlcea 1924, antrenor Enescu Alina), Cioroba Gabriela (box – CS Chimia Rm. Vâlcea, antrenor Răzvan Vîlcea), Pîrjol Alexia (atletism – Chimia Rm. Vâlcea, antrenor Borța Alina), Hedeguș Amalia, Moise Constantin, Olaru Andrei, Gliga Ana, Staicu Patricia, Ghighilă David, Rizea Ana Iustina, Obogeanu Alesia și Maximus Bogdan – toți reprezentând cu cinste cluburile vâlcene și județul Vâlcea.

Sporturile neolimpice – forța numerică și valoarea performanței

Clasamentul sporturilor neolimpice evidențiază o participare impresionantă, în special la karate, kempo, radioamatorism, power lifting și para-karate. În fruntea ierarhiei se află sportivi cu rezultate constante la competiții internaționale și naționale.

Lista completă a sportivilor punctați în 2025 îi include pe: Murgea Valentin Bogdan, Florescu Mario Constantin, Andreescu Deea (fostă Floarea Daniela), Bîlă Andreea Raluca, Ionică Ștefan, Tănase Mario Laurențiu, Dinu Paul-Viorel, Alexandrescu Andreea Denisa, Voicu Marius Alberto, Voicu Răzvan Gabriel, Cîrstoiu Mihai Ayan, Păun Alexia Ștefania, Bălășoiu Ilie Mario, Marcu Adrian Florin, Constantin Rareș, Marcu Valentina Adriana, Pîrva Darius Mihai, Moianu Andreea Raluca, Ghițurin Ștefan Luca, Manea Ramona Maria, Mija Eliana Amelia, Popescu Nicoleta, Văcaru Eduard, Radu Eduard Mihail, Știfu Andi Gheorghe, Eremia Darius Samuel, Olah Lucica, GnosH Erik, Nedelcu Ana, Ghiță Silviu, Tărășăscu Călin, Ropină Dumitru Alexandru, Popescu Alyssa-Maria, Popa Răzvan, Vlădescu Ciprian, Sevastru Luca, Vișan Sorana Gabriela, Serafim Petru, Ruță Ania-Ștefania, Vărzaru Alexandru, Dumitru Valentin Alessandro, Anghel Ștefan, Vlad Elena, Stanciu Radu Gabriel, Popa George, Mezei Alexandru, Mija Maria Alexandra, Coman Abel Ștefan, Iancu Alexia Maria, Ionescu Ștefan Alin, Dauceanu Alexandru, Păunescu Mihai, Ghinea Ștefan Robert, Stoenescu Andrei, Fumur Florian, Tertereanu Andrei, Serafim Ștefan, Diaconu Edward Andrei, Stoica Patrisa, Neamțu-Bîldea Karina, Gherghina Darius, Moraru Valentina, Tone Tudor Olimpiu, Oprea Maria Raisa, Zarioiu Radu Ștefan, Sîrb Raul, Tolu Andrei Alex, Poenar Butusina Dragoș, Porfire Cristian, Tița Petruț, Odangiu Alexandru, Gagiu Oana Maria, Dumitrașcu Mario, Gheorghe Robert, Mincea Marin, Lumineanu Erik, Bogoslov Diana Ștefania, Gheorghe Elena Diana, Sora Cristian, Mărgeanu Viorel, Irimescu Victor, Croitoru Nectar ie, Daschevici Antonio, Antonio Aurelio, Milosteanu Denis, Rizea Ana Iustina, Trașcă Alexandru Gabriel, Mureșan Patricia Adriana, Anghel Maria Patricia, Telcean Raul, Toleanu Cătălin, Stan Ionuț, Din Andrei Cristian, Diamescu Alessio Ștefan, Rădoi Clara, Albu Ștefan Adrian, Bildea Nicola Ellias, Stoleriu Alexandra, Barbu Adelina, Rabinca Dan Lucian, Mitruț Marius, Udeanu Louis, Oprescu Maia, Grigoriu Arina Ioana, Rizea Ioana Izabella, Nechitescu Florin Cristian, Grigorie Răzvan, Marin Vanessa, Șerban Radu Ștefan, Bălan Matei, Bibescu Ianis Andrei, Florea Ionuț, Berbece Ștefănuț, Dumitrescu Iustin Nicolae, Ispas Nicolae, Militaru Octavian, Măroiu Ionela-Daniela, Gherghe Patrick Cosmin, Mandă David, Glăvan Darius, Abinina Alexandru, Toma Andrei Alexandru, Răducan Marius Adrian și Radu Teodora.

Clasamentul Sportiv al Anului 2025 confirmă faptul că județul Vâlcea rămâne un pol important al performanței sportive, atât la nivel olimpic, cât și neolimpic.

Felicitări tuturor sportivilor vâlceni, antrenorilor și cluburilor pentru rezultatele obținute în 2025!