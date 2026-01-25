Sparle si soparle, 25.01.2026

duminică, 25 ianuarie 2026

-Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a fost nevoită să anuleze licitația de peste 5 milioane de euro pentru proiectul „Amenajare Parc Capela” nu din vina antreprenorilor, ci din cauza unei erori administrative comise chiar în interiorul instituției. Acest lucru reiese clar din documentele oficiale ale procedurii de achiziție publică, intrate în posesia noastră. Raportul procedurii poartă semnăturile membrilor comisiei de evaluare, printre care: președinte cu drept de vot: Leontin-Cristian Ionascu; membri: Mihaela Prodescu, Mariana Iordache, Paula Dragoi, Cristina Canalas. Aceștia confirmă oficial că licitația se anulează în baza legii, ca urmare a unei erori procedurale imposibil de remediat.

-Un scandal major zguduie Colegiul de Informatică Matei Basarab din Râmnicu Vâlcea, unde conducerea unității de învățământ este acuzată că refuză nelegal plata burselor sociale medicale aferente lunii decembrie 2025, deși elevii beneficiari au depus documente medicale perfect valabile, conform legislației în vigoare. Potrivit informațiilor obținute de redacția noastră, Iuliana Gavrisiu, directoarea colegiului, a decis să nu autorizeze plata burselor sociale medicale, invocând așa-numitele „clarificări” transmise de Ministerul Educației către inspectorate, deși acestea nu au valoare de act normativ și nu pot produce efecte juridice retroactive.

-În culisele puterii, revenirea lui Bogdan Matei în fruntea Agenției Naționale pentru Sport nu pare deloc o întâmplare. De câteva zile, surse politice indică presiuni făcute de PSD asupra premierului Ilie Bolojan pentru repunerea lui Bogdan Matei la conducerea Agenția Națională pentru Sport. Contextul nu este lipsit de importanță: Matei a rămas recent fără funcție, iar ANS se pregătește să gestioneze un proiect consistent, finanțat din bani europeni. Este vorba despre un proiect derulat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, cu o valoare totală de 43,2 milioane de lei — aproximativ 8,8–9 milioane de euro. Din această sumă, peste 32,4 milioane de lei reprezintă contribuția Uniunii Europene, restul fiind asigurat prin cofinanțare de la bugetul de stat.

-Spălat ca la Nufărul! Răspunsul oficial transmis de Banca Națională a României în cazul firmei de creditare în care apare mama directorului Sucursalei Dolj, Sebastian Perpelea, este construit ca un exercițiu de „neutralizare” a subiectului: nu neagă faptele, nu le contrazice, dar le împinge într-o zonă tehnică, sterilă, în care problema pare să dispară de la sine. În esență, BNR recunoaște existența societății CHRONO GOLD SRL, confirmă că aceasta a depus cerere de înscriere la banca centrală și admite că firma are ca obiect activități de creditare de tip amanet. Apoi vine fraza-cheie, cea care ar trebui să închidă discuția: BNR spune că, potrivit cadrului legal, nu are competențe de monitorizare și supraveghere asupra entităților înscrise în Registrul de evidență, casele de amanet fiind înregistrate „exclusiv pentru scopuri statistice”.

-Surse din interiorul Direcției Silvice Vâlcea confirmă faptul că membrii comunității LGBT au pus gheara pe instituție! Se pare că instituțiile vâlcene sunt coduse de masoni sau LGBT-isti!

-Lanțul de magazine EuroMarket din Vâlcea a intrat în atenția autorităților statului. Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea confirmă, printr-un document transmis redacției Ziarul de Vâlcea, că a efectuat un control la societatea DANEMAR COMPANY SRL, firma care operează rețeaua de magazine EuroMarket, în urma unor sesizări primite din partea angajaților. Potrivit adresei oficiale înregistrate cu numărul 23295/63/23261/504 din 21 ianuarie 2026, ITM Vâlcea precizează clar că au fost verificate toate aspectele reclamate în domeniul relațiilor de muncă. Concluzia este una fără echivoc: au fost constatate neconformități, pentru care inspectorii au dispus măsuri obligatorii cu termen de remediere și au aplicat sancțiuni contravenționale, conform prevederilor Codului Muncii, Legea 53/2003.