Șpârle și șopârle, 12.01.2026

Ion Antonescu a fost asociat la Socom SA, a trecut ca vijelia prin HAR SRL, a fost stăpân absolut la Silvoturist, a testat… Medical Test, a organizat evenimentele la Socom Events (probabil petreceri de adio), a mușcat din Anident, a degustat din Diana Impex și a investit la Harinvest. Un adevărat tur operator al eșecurilor comerciale. Dacă ar exista un circuit turistic al firmelor prăbușite, Antonescu ar fi ghidul oficial. Legenda spune că dacă ai o firmă prea stabilă și vrei să scapi de ea fără scandal, fără procese, fără anunțuri în Monitorul Oficial, îl chemi pe Ion. Intră ca administrator și, în timp record, problema se rezolvă. Este un fel de „service auto” pentru falimente: intri cu motorul turat, ieși cu platforma.
În județul Vâlcea, sub umbrela „dezvoltării rurale”, pare să se fi pus în mișcare un mecanism clasic de direcționare a fondurilor europene către cercuri de familie și influență politică. Documentele oficiale obținute de redacția noastră demonstrează fără echivoc că firma LOVFLOR SRL, controlată de Vasilica Buican, soția lui Mihai Buican – fratele deputatului PNL Cristian Buican – a beneficiat de finanțare europeană prin GAL Castra Traiana, structură condusă chiar de… Mihai Buican. Totul este confirmat de Nota privind raportul de evaluare și selecție nr. 1057 din 18.12.2024, document oficial emis de GAL Castra Traiana, unde apare clar, cu semnătură și ștampilă, numele lui Mihai Buican, în calitate de reprezentant legal al GAL.
Daniel Chițoiu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare de Curtea de Apel Pitești, pentru accidentul rutier mortal din decembrie 2019, produs în localitatea Zamfirești, județul Argeș. Instanța a majorat pedeapsa inițială de 3 ani stabilită de Judecătoria Pitești. În urma accidentului, două persoane și-au pierdut viața, iar o a treia a fost rănită, după ce autoturismul condus de fostul ministru ar fi pătruns pe contrasens. Decizia este definitivă și pune capăt unui proces care a durat aproape patru ani.
Județul Vâlcea se află în centrul unei situații critice la nivel național, după ce mandatele a aproximativ 60% dintre directorii de școli din România expiră în luna ianuarie, iar concursurile oficiale întârzie din nou. În acest context, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea este obligat să numească, până cel târziu la 16 ianuarie 2026, nu mai puțin de 94 de directori și directori adjuncți interimari, prin detașare în interesul învățământului. Situația este una de avarie administrativă, generată de lipsa unei metodologii naționale de concurs, blocaj apărut după demisia ministrului Educației, Daniel David. În lipsa unor reguli unitare, fiecare inspectorat școlar a fost nevoit să-și creeze propriile proceduri, ceea ce a dus la criterii diferite, calendare diferite și suspiciuni inevitabile privind transparența procesului.
Ministerul Justiției a anunțat oficial declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea funcției de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și pentru posturile de procuror-șef la Direcția Națională Anticorupție (DNA) și la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). În același timp, a fost demarată și selecția pentru funcțiile de adjuncți ai procurorului general, precum și pentru posturile de procurori-șefi adjuncți la DNA și DIICOT.
Lasă un răspuns