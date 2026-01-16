sâmbătă, 17 ianuarie 2026

Șoc la o grădiniță din Râmnicu Vâlcea: fetiță rănită grav, anchetă în desfășurare

Polițiștii din Râmnicu Vâlcea au deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe, după ce o fetiță de cinci ani a fost rănită în timp ce se afla la grădiniță. Cazul a intrat și în atenția Inspectoratului Școlar Județean, care a demarat o anchetă internă.

Conducerea ISJ Vâlcea a aflat despre incident abia a doua zi, din mediul online, după ce tatăl copilei a făcut publice detalii cutremurătoare pe Facebook. Bărbatul spune că a fost sunat în jurul orei 08:30 și rugat să vină de urgență la Grădinița Ostroveni 3 din Râmnicu Vâlcea, fiind informat că fiica sa s-a jucat cu un alt copil și și-a spart buza.

Ajuns la unitate, susține acesta, a avut parte de un adevărat șoc: fetița era grav rănită, cu buza adânc tăiată, mai mulți dinți sparți și bărbia vânătă și umflată. Tatăl afirmă că micuța ar fi fost împinsă de o colegă și s-ar fi lovit de mobilierul din clasă.

„Am încercat să discut cu mama fetiței care a lovit-o, dar mi-a spus să nu o mai deranjez, că fata ei nu a făcut nimic și că a mea s-ar fi împiedicat”, a scris bărbatul.

Acesta acuză și personalul grădiniței de neglijență, susținând că nimeni nu a solicitat ajutor medical de specialitate, deși rănile erau evidente. Tatăl spune că a realizat cât de gravă era situația abia în drum spre spital.

„Când am ajuns, fata era în baie cu educatoarele și asistenta, care îi puseseră comprese sterile. Mi-au spus doar să o duc la spital. Pe drum, copilul se plângea de durere și abia atunci am observat că buza era spintecată și îi lipseau dinți. Niciun cadru didactic nu a sunat la 112. Cer autorităților să ia măsuri, să nu mai treacă și alți copii prin asta”, a mai scris părintele.

De cealaltă parte, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea susține că, potrivit primelor verificări, incidentul ar fi fost unul accidental. Inspectorul școlar general, Mihaela Andreianu, a declarat că o echipă de control a fost trimisă la grădiniță.

„S-au luat declarații de la toate persoanele implicate. Din primele date, copilul alerga prin clasă, deși educatoarea era prezentă și i-a atras atenția. Fetița s-ar fi împiedicat și a căzut, lovindu-se cu gura de mobilier. În acest moment nu există indicii care să arate o agresiune”, a precizat aceasta pentru AGERPRES.

În paralel, polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei ai Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea continuă cercetările. Inițial, oamenii legii s-au autosesizat, iar ulterior tatăl copilei a depus și o plângere oficială.

„Se efectuează verificări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului. A fost întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violențe, iar cercetările sunt coordonate de unitatea de parchet competentă. În funcție de rezultate, vor fi dispuse măsurile legale necesare”, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea.