Slujire și filantropie în Arhiepiscopia Râmnicului. 2.021.778 lei au fost cheltuiți în scop social și educațional în anul 2025

Lucrările au fost precedate de săvârșirea slujbei de Te Deum în Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” de către Chiriarhul Râmnicului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În continuare, în Sala „Emaus” de la Centrul pastoral-cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului”, după prezentarea aspectelor statutare privitoare la organizarea și activitatea Adunării Eparhiale, au fost prezentate rapoartele de activitate sub aspect administrativ, cultural, educațional, economic, juridic și social-filantropic.

Arhiepiscopia Râmnicului desfășoară în prezent 45 de proiecte şi programe sociale, care acordă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, consiliere, îngrijiri medicale și sprijin educațional copiilor şi tinerilor.

Din rapoartele prezentate a reieșit faptul că suma de 2.021.778 lei a fost folosită în scop filantropic și educațional pentru un număr de 23.953 de persoane.

Activitatea administrativ-pastorală

În ceea ce privește dimensiunea pastoral-liturgică, pe parcursul anului 2025, în Arhiepiscopia Râmnicului au fost sfințite 9 locașuri de cult și au primit Sfânta Taină a Hirotoniei 5 diaconi și 6 preoți. De asemenea, au existat șantiere în diferite stadii de construire, consolidare și restaurare la 83 biserici, precum și lucrări de pictare sau restaurare a picturii la 23 locașuri de cult (aflate în diferite etape de proiectare, execuție sau recepție).

Activitatea cultural-misionară și educațională

În anul 2025 Arhiepiscopia Râmnicului a organizat 7 simpozioane și 36 de conferințe, expoziții, lansări de carte și recitaluri, o Tabără Internațională de pictură și Festivalul de film georgian „Conștiința libertății”, cu un Medalion Tenghiz Abuladze.

Prin intermediul Editurii eparhiale Praxis au fost tipărite 5 volume teologice și 12 broșuri și pliante, 3 Audiobook-uri, revistele Praxis și Martyria, cea din urmă bucurându-se de prezența, în colegiul de redacție, a unor personalități din Academia Română, Academia Georgiei, de la instituții teologice din Grecia, Bulgaria, SUA, Liban, alături de profesori ai facultăților de teologie din țară.

Pe plan educațional, s-au desfășurat parteneriate și proiecte educaționale, consfătuiri și colocvii, la care au participat preoți și profesori de Religie care desfășoară o activitate didactică și spirituală în rândul tinerilor. Mai mult decât atât, pentru susținerea performanței școlare și prevenirea abandonului școlar, 6585 elevi au primit rechizite, fișe de lucru și auxiliare didactice în cuantum de 368.760 lei.

Arhiepiscopia Râmnicului a organizat 53 de tabere și școli de vară, la care au participat 1908 de tineri, valoarea proiectelor însumând 581.600 lei și a oferit 9 burse universitare și postuniversitare și 20 de burse pentru elevi în cuantum de 120.000 lei, dar și 5 burse sociale în valoare de 15.000 lei.

Activitatea social-filantropică

În decursul anului 2025 prin Sectorul Social al Arhiepiscopiei Râmnicului au fost acordate ajutoare financiare unui număr de 4.429 persoane în valoare de 364.983 lei și ajutoare materiale în valoare de 351.327 pentru 7.966 beneficiari. O activitate susținută au avut cele 4 cantine sociale organizate la nivelul protoieriilor, cărora se alătură Centrul de consiliere și sprijin – Serviciu social acordat în comunitate persoanelor adulte”, Centrul de consiliere și informare „Doamna Maria Brâncoveanu”, Centrul de Consiliere și Sprijin „Sfântul Grigorie Decapolitul”, Programul „Masa pe roți”. Liga Femeilor Creștin Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului a oferit ajutoare materiale în valoare totală de 102.108 lei pentru 1340 persoane aflate în evidență, dar și pentru beneficiarii centrelor de plasament și ai centrelor de bătrâni din județul Vâlcea.

În cadrul Departamentului de misiune pentru rromi au continuat cele 7 programe educaționale și sociale: „Śkola si laçi – școala este bună”, „Mirro ghiozdano - Ghiozdanul meu”, „Podema tatipe - Ghetuţe călduţe”, „Av paś o Del - Vino lângă Dumnezeu”; „Aven te das duma - Copilul tău este important, vino să vorbim despre el”; „Sastipen le rromenqe - Sănătatea rromilor”; „Sastipe tirre hurdeske - Sănătatea copilului tău", care au avut 1700 beneficiari și o valoare totală de 118.000 lei.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, după reunirea comisiilor de lucru și prezentarea rapoartelor finale, a evidențiat rolul conlucrării tuturor organismelor eparhiale în vederea dinamizării activităţilor social-filantropice, îmbogățirea vieții spirituale și a culturii religioase a tuturor fiilor duhovnicești ai Arhiepiscopiei Râmnicului.

Potrivit Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei, fiind compusă din 30 de reprezentanți ai clerului și ai credincioșilor mireni, în proporție de o treime clerici și două treimi mireni.