Senatorul Andra Bica: Investițiile locale nu pot fi puse pe pauză. Am cerut premierului garanții ferme pentru 2026

vineri, 30 ianuarie 2026

Senatorul Andra Bica: Investițiile locale nu pot fi puse pe pauză. Am cerut premierului garanții ferme pentru 2026

La finalul anului 2025, senatorul PSD de Vâlcea Andra Bica a adresat o interpelare premierului României privind continuarea și extinderea investițiilor locale finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și prin PNRR. Demersul vine în contextul în care autoritățile locale intră în anul 2026 cu lucrări deja începute, contracte semnate și angajamente clare față de comunități.

Senatorul a solicitat garanții concrete pentru județul Vâlcea și pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, în condițiile presiunilor inflaționiste asupra bugetelor locale și ale dificultăților reale de cofinanțare. Investițiile în infrastructura de bază – apă, canalizare, drumuri, gaze și unități de învățământ – nu pot fi amânate și nu trebuie să devină victime ale incertitudinii bugetare.

Răspunsurile oficiale au fost transmise de Guvernul României, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum și de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Acestea confirmă că Programul „Anghel Saligny” rămâne un instrument esențial pentru dezvoltarea infrastructurii locale.

Totodată, autoritățile centrale arată că, în județul Vâlcea, sunt în derulare 33 de proiecte finanțate prin PNRR, cu o valoare totală de peste 188 milioane de lei, având termene de finalizare stabilite până în 2026. Sunt menționate și măsuri legislative menite să flexibilizeze implementarea PNRR, precum și mecanisme de monitorizare a proiectelor aflate în execuție.

Deși aceste aspecte sunt confirmate oficial, senatorul Andra Bica subliniază că administrațiile locale au nevoie de certitudine, nu de formulări generale. Anul 2026 trebuie să fie unul al finalizării investițiilor, nu al blocajelor sau al amânărilor.

„Voi continua să folosesc toate instrumentele de control parlamentar pentru ca investițiile din județul Vâlcea să beneficieze de continuitate, finanțare predictibilă și respect față de așteptările legitime ale cetățenilor”, a transmis senatorul Andra Bica.