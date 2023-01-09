SEMNAL DE ALARMĂ | Jurnalist amenințat pe Facebook după publicarea unei investigații. Autoritățile trebuie să intervină URGENT

duminică, 4 ianuarie 2026

Un incident extrem de grav a fost semnalat în spațiul public după publicarea unui articol de investigație jurnalistică. Sub material, pe Facebook, a apărut un comentariu cu tentă amenințătoare, care sugerează explicit un posibil „deces prematur” ca urmare a demersului jurnalistic.

Comentariul a fost postat public de Emil Antonache și a fost vizibil pentru toți utilizatorii. Formularea – „persoanele exagerat de curioase sunt predispuse la deces prematur” – depășește clar sfera unei opinii și intră în zona intimidării, mai ales în contextul în care vizează un jurnalist care a publicat o investigație de interes public.

Nu este critică. Este intimidare.

Libertatea de exprimare presupune dreptul la opinie, nu dreptul de a amenința, fie și voalat, pe cei care documentează și publică fapte. Mesajul postat nu aduce argumente, nu contrazice informații și nu solicită clarificări; transmite frică. Iar frica este arma clasică folosită pentru a reduce la tăcere presa.

Presa de investigație, sub presiune

Cazul de față confirmă un fenomen îngrijorător: jurnaliștii care scot la lumină informații sensibile sunt tot mai des ținta atacurilor personale și a mesajelor intimidante. Acceptarea pasivă a unor asemenea derapaje creează un precedent periculos și transmite semnalul că amenințările sunt tolerate.

Solicitare publică: intervenție imediată

Având în vedere gravitatea mesajului:

Poliția trebuie să se autosesizeze pentru analizarea unei posibile infracțiuni de amenințare;

Parchetul trebuie să evalueze contextul și impactul mesajului;

Platforma Facebook are obligația să analizeze și să elimine conținutul cu potențial de instigare la violență.

Cu siguranță, va trebui anchetat și politicianul vizat de investigația jurnalistica pentru a se constata daca este străin sau NU de acest incident foarte grav!

Libertatea presei nu se negociază

Amenințarea – directă sau voalată – a unui jurnalist pentru un articol publicat reprezintă un atac la adresa dreptului publicului de a fi informat. Astăzi este vizat un jurnalist. Mâine poate fi oricine are curajul să pună întrebări.

Acesta este un semnal de alarmă.

Într-un stat de drept, investigația jurnalistică nu se sancționează prin intimidare, iar amenințările nu pot fi banalizate sau ignorate.

Tiberiu Pîrnău