marți, 20 ianuarie 2026

Șeful CNAIR anunță deschiderea anticipată a secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu–Pitești

Traficul pe secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu–Pitești ar putea fi permis încă din acest an, cu mult înainte de termenul contractual stabilit pentru februarie 2027. Anunțul a fost făcut de directorul CNAIR, Cristian Pistol, care a precizat că lucrările pe tronsonul Tigveni–Curtea de Argeș, cu o lungime de aproape 10 kilometri, au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 85%.

Potrivit acestuia, lucrările din tunelul Momaia, parte importantă a acestui sector, avansează într-un ritm susținut. Constructorul austriac PORR a început deja montarea sistemelor de siguranță, inclusiv cele antiincendiu, instalațiile pentru evacuarea fumului și a gazelor toxice, precum și sistemele de iluminat necesare circulației în condiții optime.

În perioada următoare, vor fi instalate ușile antifoc între cele două galerii ale tunelului – două pentru pietoni și una pentru autovehicule – și se va trece la aplicarea vopselei anticorozive pe pereți, precum și la colmatarea rosturilor de dilatație ale carosabilului.

„Dacă ritmul actual se menține, secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu–Pitești va putea fi deschisă circulației încă din acest an, înainte de termenul contractual din februarie 2027”, a declarat Cristian Pistol.