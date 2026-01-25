Ședință decisivă la Consiliul Local Râmnicu Vâlcea: bani din excedent, majorări la transport și proiecte de milioane de euro

duminică, 25 ianuarie 2026

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a convocat Consiliul Local în ședință ordinară pentru data de 29 ianuarie 2026, ora 10.00, ședință care va avea loc în sala de ședințe a Primăriei, cu participarea fizică a tuturor consilierilor locali.

Pe ordinea de zi se află 21 de puncte, multe dintre ele cu impact direct asupra bugetului local, investițiilor publice, serviciilor municipale și politicilor sociale din municipiu.

Primul proiect de hotărâre vizează aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la finalul exercițiului bugetar 2025, o decizie importantă pentru finanțarea cheltuielilor și investițiilor din anul 2026.

Urmează mai multe proiecte legate de actualizarea devizelor generale și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiții aflate în derulare. Este vorba despre lucrările de reabilitare termică a Liceului Sanitar „Antim Ivireanu”, dar și despre proiectul de creștere a performanței energetice a blocului R24 de pe strada Republicii, parte a Lotului IV din programul municipal de reabilitare energetică a locuințelor.

Consilierii locali vor analiza și un proiect major, respectiv aprobarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Vâlcea, finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027, alături de studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți.

Pe ordinea de zi se regăsesc și mai multe proiecte privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenuri aparținând domeniului public al municipiului, cu suprafețe cuprinse între 5,04 și 9,42 metri pătrați, aflate în diferite zone ale orașului.

Un punct sensibil îl reprezintă proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru transportul public local, precum și modificarea unor anexe la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public, aprobat inițial prin HCL nr. 380/2018. Decizia ar putea avea impact direct asupra călătorilor din municipiu.

Tot în ședința din 29 ianuarie va fi discutată transmiterea în folosință gratuită către Parohia Goranu a două suprafețe de teren, situate în punctul „Izlaz Goranu”, dar și avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Cimitirului Sfântul Nicolae.

Consilierii locali vor analiza și actualizarea chiriei la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2026, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului în ADI „APA Vâlcea”, pentru aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciului de apă și canalizare furnizat de Apavil SA pentru anul 2025.

Un alt proiect important vizează vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a municipiului Râmnicu Vâlcea, iar pe componenta socială sunt incluse mai multe puncte relevante: aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice la Căminul pentru Persoane Vârstnice, pe grade de dependență, începând cu 1 februarie 2026, precum și aprobarea Planului Local de Acțiune pentru anul 2026 în vederea aplicării Strategiei naționale de incluziune a cetățenilor români de etnie romă.

De asemenea, pe ordinea de zi se află aprobarea Programului de acțiune comunitară destinat prevenirii și combaterii riscului de marginalizare și excluziune socială pentru anul 2026, dar și nominalizarea a doi consilieri locali care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al municipiului, pentru anul 2025.

Ședința va include și alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie – aprilie 2026, prezentarea plângerii prealabile înregistrate la Primărie sub nr. 1873 din 21 ianuarie 2026, precum și secțiunea de întrebări, interpelări și informări.

Materialele aferente proiectelor de hotărâre sunt disponibile pe site-ul Primăriei Râmnicu Vâlcea, iar consilierii locali pot formula amendamente înainte de ședința deliberativă.