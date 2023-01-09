Se schimbă 94 de directori și directori adjuncți interimari de școli din Vâlcea! Concursurile oficiale întârzie din nou

Județul Vâlcea se află în centrul unei situații critice la nivel național, după ce mandatele a aproximativ 60% dintre directorii de școli din România expiră în luna ianuarie, iar concursurile oficiale întârzie din nou. În acest context, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea este obligat să numească, până cel târziu la 16 ianuarie 2026, nu mai puțin de 94 de directori și directori adjuncți interimari, prin detașare în interesul învățământului.

Situația este una de avarie administrativă, generată de lipsa unei metodologii naționale de concurs, blocaj apărut după demisia ministrului Educației, Daniel David. În lipsa unor reguli unitare, fiecare inspectorat școlar a fost nevoit să-și creeze propriile proceduri, ceea ce a dus la criterii diferite, calendare diferite și suspiciuni inevitabile privind transparența procesului.

Vâlcea: dosar, punctaj și ofertă managerială. Fără contestații

Spre deosebire de alte județe, ISJ Vâlcea a optat pentru o procedură mai complexă, bazată pe dosar, evaluare de CV și ofertă managerială, toate cuantificate prin punctaj. Practic, directorii interimari nu sunt numiți doar prin acord scris, ci printr-o selecție internă care, cel puțin pe hârtie, încearcă să mimeze un concurs.

Calendarul stabilit de ISJ Vâlcea este extrem de strâns:

20 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026 : depunerea dosarelor (fizic sau online, la [email protected])

12–14 ianuarie 2026 : analiza CV-urilor și ofertelor manageriale

15 ianuarie 2026 : afișarea punctajelor

15–16 ianuarie 2026: aprobarea numirilor și emiterea deciziilor

Un aspect esențial – și controversat – este faptul că NU se admit contestații, deciziile fiind definitive din punct de vedere administrativ.

Cine poate deveni director interimar în Vâlcea

Pentru a ocupa o funcție de director sau director adjunct, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, mai multe condiții stricte:

minimum 5 ani vechime în învățământ;

calificativul „Foarte bine” în ultimii 3 ani;

fără funcții politice de conducere ;

certificat de integritate comportamentală ;

ofertă managerială pentru anul școlar 2025–2026.

În cazul egalității de punctaj, departajarea se face în funcție de:

continuitatea în funcția de director/director adjunct în unitatea respectivă; statutul de titular în școala pentru care se aplică; experiența managerială acumulată.

Vâlcea, alături de Timiș și Sibiu, în topul județelor cu cele mai multe funcții vacante

La nivelul celor trei județe analizate – Timiș, Vâlcea și Sibiu – sunt 284 de posturi de conducere vacante: Timiș: 110; Vâlcea: 94; Sibiu: 80

Diferența majoră este că, în timp ce alte inspectorate se bazează aproape exclusiv pe acorduri scrise, Vâlcea a introdus un mecanism de punctaj care mută decizia din zona pur administrativă într-una aparent evaluativă.

Concursurile, din nou amânate. Politizarea rămâne

Contextul general este însă unul extrem de fragil. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat încă din octombrie intenția de a lansa noi metodologii de selecție pentru inspectori și directori, dar realitatea arată că toți inspectorii școlari sunt numiți politic, iar concursurile pentru directori sunt din nou împinse spre viitor.

Secretarul de stat Sorin Ion a confirmat că în ianuarie 2026 expiră mandatele a 60% dintre directorii de școli din România, iar calendarul legislativ aferent legilor educației 198/2023 și 199/2023 a fost prorogat, într-un an dominat de alegeri.

În județul Vâlcea, școlile intră în 2026 cu o conducere provizorie, numită în regim de urgență, fără concurs național și fără posibilitatea de contestare. Chiar dacă procedura ISJ Vâlcea este mai elaborată decât în alte județe, realitatea rămâne aceeași: educația funcționează pe avarie, iar stabilitatea managerială este sacrificată din nou pe altarul indeciziei politice.

Până la organizarea unui concurs real, transparent și național, directorii interimari vor conduce școlile vâlcene într-un climat de incertitudine, cu mandate temporare și presiuni administrative majore.