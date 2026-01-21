SCANDALOS! Șofer de 89 de ani din Vâlcea, cercetat penal după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a fugit. Circula cu plăcuțe false

joi, 22 ianuarie 2026

SCANDALOS! Șofer de 89 de ani din Vâlcea, cercetat penal după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a fugit. Circula cu plăcuțe false

Un incident revoltător a avut loc pe 20 ianuarie 2026, în jurul orei 13.00, în Râmnicu Vâlcea. O femeie de 50 de ani a fost lovită pe trecerea de pietoni de un autoturism gri, al cărui șofer nu doar că a acroșat-o, dar a avut și tupeul să plece de la fața locului. Potrivit victimei, bărbatul a oprit pentru câteva secunde, s-a uitat la ea, apoi a apăsat pedala de accelerație și a dispărut, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Polițiștii au intervenit rapid, iar în urma verificărilor și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, au identificat mașina implicată. Surpriza a fost de proporții: la volan se afla un bărbat de 89 de ani, din Râmnicu Vâlcea. Acesta a recunoscut că a lovit femeia cu oglinda laterală, dar a susținut, senin, că a plecat pentru că i s-a părut că victima „nu părea rănită”.

Ca și cum fapta nu ar fi fost suficient de gravă, polițiștii au descoperit și o ilegalitate șocantă: autoturismul circula cu numere de înmatriculare false. Deși avea atribuit un alt număr, bătrânul a ales să meargă pe drumurile publice cu plăcuțe necorespunzătoare. Explicația sa? Nu ar fi avut timp sau posibilitatea să le schimbe, deși cele reale se aflau în portbagaj.

Pe numele acestuia a fost deschis dosar penal pentru mai multe infracțiuni grave: punerea în circulație a unui vehicul cu număr fals, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească toate circumstanțele acestui episod iresponsabil care putea avea urmări mult mai grave.

Un nou caz care ridică semne serioase de întrebare despre siguranța rutieră și responsabilitatea șoferilor aflați la vârste înaintate.