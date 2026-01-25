duminică, 25 ianuarie 2026

Scandal major la Filarmonica „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea. Sindicatele acuză desființarea mascată a instituției și cer anularea hotărârii Consiliului Local

Un nou conflict exploziv zguduie administrația locală din Râmnicu Vâlcea. Federația Națională a Lucrătorilor (FNL), împreună cu Sindicatul Lucrătorilor din Cultură – Filiala Vâlcea, au depus o plângere prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 378 din 23 decembrie 2025, prin care Filarmonica „Ion Dumitrescu” este „reorganizată” prin absorbție în cadrul Centrului Cultural Municipal.

Potrivit documentului oficial, sindicatele susțin că nu este vorba despre o simplă reorganizare administrativă, ci despre o desființare de facto a Filarmonicii, cu efecte grave asupra angajaților și asupra actului cultural din municipiu.

Desființare mascată sub eticheta de „reorganizare”

În plângerea prealabilă se arată clar că măsura adoptată de Consiliul Local duce la încetarea personalității juridice a Filarmonicii „Ion Dumitrescu”, instituție publică de cultură cu tradiție, și la dispariția cadrului juridic în care erau încheiate contractele individuale de muncă ale salariaților.

Sindicatele avertizează că hotărârea nu conține nicio garanție clară privind menținerea posturilor, continuitatea raporturilor de muncă sau protecția personalului artistic și tehnic, ceea ce încalcă flagrant principiile securității juridice și ale încrederii legitime consacrate în dreptul administrativ.

Fără informare, fără consultare, fără analiză de impact

Unul dintre cele mai grave reproșuri vizează lipsa totală a informării și consultării organizației sindicale, obligație expres prevăzută de Legea dialogului social nr. 367/2022 și de Legea nr. 467/2006.

Documentul arată că sindicatul a fost exclus complet din procesul decizional, iar hotărârea a fost adoptată fără o analiză reală, documentată și verificabilă a impactului asupra personalului. În lipsa acestei analize, măsura este calificată drept arbitrară și insuficient motivată, cu potențialul de a genera concedieri colective mascate.

Încălcarea regimului special al instituțiilor de spectacole

Sindicatele invocă și încălcarea O.G. nr. 21/2007, act normativ care reglementează funcționarea instituțiilor publice de spectacole și concerte. Desființarea Filarmonicii ca instituție distinctă, fără justificare solidă și fără garanții pentru personal, este considerată un atac direct nu doar la drepturile salariaților, ci și la interesul public cultural al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Ce cer sindicatele

Prin plângerea prealabilă, FNL solicită: revocarea integrală a HCL nr. 378/23.12.2025 și revenirea la situația juridică anterioară, cu menținerea Filarmonicii „Ion Dumitrescu” ca instituție publică de cultură cu personalitate juridică; în cazul menținerii hotărârii, un răspuns motivat, care să permită sesizarea instanței de contencios administrativ; punerea la dispoziție a întregii documentații care a stat la baza adoptării hotărârii: rapoarte, analize de impact, avize, organigrame și dovezi ale informării și consultării sindicale

Un nou test pentru administrația locală

Cazul Filarmonicii „Ion Dumitrescu” riscă să devină un precedent periculos: desființarea instituțiilor publice prin artificii administrative, fără dialog social și fără protecția angajaților. Dacă plângerea prealabilă va fi respinsă, conflictul se va muta în instanță, unde administrația locală va trebui să explice cum poate fi justificată o asemenea măsură în lipsa respectării legii.

Ziarul de Vâlcea va urmări îndeaproape acest dosar, care nu este doar despre o instituție de cultură, ci despre modul în care puterea locală tratează legea, salariații și patrimoniul cultural al orașului.

Tiberiu Pîrnău