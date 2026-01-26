Scandal la Liceul de Arte Vâlcea - elevă minoră, 45 de minute în cabina portarului. Filmările vorbesc: Poliția verifică incidentul!

marți, 27 ianuarie 2026

Scandal la Liceul de Arte Vâlcea: elevă minoră, 45 de minute în cabina portarului. Filmările vorbesc: Poliția verifică incidentul!

Surse din Poliție aduc noi detalii în cazul elevei de clasa a IX-a de la Liceul de Arte „Victor Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea, surprinsă petrecând aproximativ 45 de minute în cabina portarului unității. Eleva, minoră și cu cerințe educative speciale, a lipsit de la cursuri în acest interval.

Portarul, P. R., a fost audiat de Poliție, iar filmările de supraveghere au fost ridicate. Conducerea liceului a decis schimbarea turei acestuia pentru a evita orice contact cu eleva, urmând ca măsuri suplimentare să fie luate în funcție de concluziile anchetei.

Conducerea liceului a confirmat că instituția a sesizat imediat Poliția și a intervenit în interesul elevei. Ancheta este în desfășurare, iar cazul rămâne deschis.