miercuri, 21 ianuarie 2026

Scandal în PNL: stenograme incendiare din ședința de la Vila Lac. Liderii îl critică dur pe Ilie Bolojan: „Lovim direct în clasa de mijloc”

Tensiunile din interiorul PNL au explodat la ședința de luni seara, desfășurată la Vila Lac. Potrivit unor stenograme publicate de stiripesurse.ro, mai mulți lideri liberali au avut schimburi aprinse de replici cu premierul Ilie Bolojan. Nemulțumirile au vizat în special politicile de austeritate, considerate de unii membri ai partidului ca afectând grav clasa de mijloc, persoanele cu dizabilități, bolnavii cronici, primarii și fermierii.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan a susținut că măsurile sunt inevitabile pentru echilibrarea bugetului și și-a asumat costul politic al deciziilor.

Rareș Bogdan: „Vorbim doar despre tăieri”

Europarlamentarul Rareș Bogdan a criticat faptul că discuțiile din guvern se concentrează exclusiv pe reduceri și ajutoare sociale, fără o strategie clară pentru clasa de mijloc.

Acesta i-a reproșat premierului că politicile actuale afectează exact segmentul social care susține economia, cerând explicații concrete despre așa-zisul plan de relansare economică. Bolojan a răspuns evaziv, afirmând că planul va fi prezentat ulterior.

Alina Gorghiu: „Cine își asumă aceste măsuri?”

Alina Gorghiu a pus sub semnul întrebării responsabilitatea politică pentru măsurile de relansare și a semnalat confuzia din interiorul coaliției. Ea a întrebat dacă planul aparține PNL sau PSD, iar răspunsul lui Bolojan – că unele măsuri sunt ale PSD, iar altele ale PNL – a accentuat lipsa de coerență.

Rareș Bogdan a subliniat că, în lipsa unor informații clare, partidul nu poate comunica eficient cu electoratul.

Concedii medicale și persoane cu handicap: „Decizii inumane”

Senatoarea Nicoleta Pauliuc a atacat dur măsurile care afectează concediile medicale și indemnizațiile sociale, spunând că acestea lovesc direct în persoanele vulnerabile.

Ea a oferit exemple concrete, precum femeile bolnave de cancer care sunt nevoite să își ia concedii medicale pentru tratament și care riscă să piardă bani la final de an.

Bolojan a replicat că măsurile sunt aplicate uniform și că preferă să fie „omul rău” din coaliție pentru a asigura fonduri la buget. Pauliuc a întrebat atunci de ce anumite categorii, precum mașinile istorice, beneficiază de scutiri.

Primarii, nemulțumiți: „Realitatea din teren e alta”

Președintele CJ Giurgiu, Toma Petcu, a semnalat nemulțumirile primarilor și presiunea financiară asupra administrațiilor locale, mai ales în ceea ce privește plata însoțitorilor pentru persoanele cu handicap.

El a explicat că primarii sunt obligați prin lege să angajeze însoțitori atunci când există certificate de handicap, dar nu mai primesc banii necesari de la Ministerul Muncii.

Bolojan a întrebat de ce au fost angajați atât de mulți asistenți sociali, iar Petcu a replicat că primarii nu decid gradul de handicap, ci doar respectă legea.

Fermierii, aproape de revoltă

Deputatul Alexandru Popa a atras atenția asupra situației tensionate din agricultură, afirmând că fermierii sunt profund nemulțumiți de noile cerințe fiscale.

Acesta a explicat că agricultorii vin după ani de secetă și că solicitarea certificatelor fiscale „pe zero” la depunerea documentelor APIA este nerealistă, deoarece majoritatea încasează banii din recoltă abia în lunile de vară.