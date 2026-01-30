Scandal în Consiliul Local Galicea: majoritatea PSD a refuzat dezbaterea notificării AUR privind taxele aproape duble. Deputatul Antonio Popescu le-a predat pesediștilor lecții de legislație!

sâmbătă, 31 ianuarie 2026

Ședința Consiliului Local Galicea, desfășurată astăzi, 30 ianuarie, s-a transformat într-un episod tensionat, după ce majoritatea PSD a refuzat introducerea pe ordinea de zi a notificării prealabile privind majorarea taxelor și impozitelor locale. Documentul a fost depus legal de Tudor Enache, consilier local AUR, și viza revocarea hotărârii prin care impozitele pentru anul 2026 au fost majorate masiv, în unele cazuri aproape duble față de nivelul din 2025.

Deși notificarea îndeplinea toate condițiile procedurale și trebuia analizată de plenul Consiliului Local, aceasta a fost blocată prin votul majorității PSD, fără nicio dezbatere pe fond. Decizia a stârnit reacții dure atât în rândul consilierilor din opoziție, cât și în rândul cetățenilor prezenți.

Populația, profund nemulțumită de creșterile de taxe

Localnicii din Galicea se declară revoltați de noile niveluri ale taxelor și impozitelor, pe care le consideră excesive și imposibil de suportat. Oamenii reclamă că, în lipsa unor venituri mai mari și a unor servicii publice îmbunătățite, aceste majorări reprezintă o povară serioasă pentru bugetele familiilor.

Pentru mulți dintre ei, refuzul Consiliului Local de a discuta notificarea AUR este perceput ca o evitare deliberată a responsabilității și ca un semn clar că opinia comunității nu contează în luarea deciziilor fiscale.

Funcționarul responsabil de taxe a părăsit ședința

Un moment care a atras atenția în mod special a fost acela în care funcționarul Primăriei Galicea responsabil de compartimentul taxe și impozite a părăsit ședința de Consiliu Local. Potrivit martorilor, acesta a fost vizibil depășit de întrebările și presiunile legate de justificarea majorărilor, fără a putea oferi explicații clare privind baza legală și calculele care au stat la baza creșterilor aproape duble. Gestul a accentuat percepția de improvizație și lipsă de fundamentare a deciziilor fiscale adoptate.

Deputatul AUR Antonio Popescu: „Legea permite menținerea sau chiar scăderea taxelor”

La ședință a fost prezent și Antonio Popescu, deputat AUR de Vâlcea, care a intervenit pentru a clarifica, în mod argumentat juridic, că majorarea taxelor nu era impusă de lege.

Declarația deputatului Antonio Popescu: „Consiliile locale nu sunt obligate să majoreze taxele și impozitele. Codul fiscal stabilește plafoane maxime, nu niveluri obligatorii. Conform art. 491 din Codul fiscal, consiliul local are competența de a decide cuantumul taxelor în funcție de interesul comunității. Articolul 120 din Constituție consacră autonomia locală, ceea ce înseamnă că se putea vota perfect legal menținerea taxelor la nivelul anului trecut sau chiar diminuarea acestora. Ajustarea strict cu rata inflației era o soluție legală și echilibrată. Refuzul de a introduce notificarea prealabilă pe ordinea de zi este o decizie politică, nu una juridică.”

Posibile acțiuni în instanță

Prin ignorarea notificării prealabile depusă de consilierul local Tudor Enache, Consiliul Local Galicea riscă să deschidă calea unui litigiu în contencios administrativ. Procedura prealabilă este obligatorie înainte de sesizarea instanței, iar refuzul dezbaterii poate avea consecințe juridice serioase.

Reprezentanții AUR au anunțat că vor continua demersurile legale pentru anularea hotărârii de majorare a taxelor și nu exclud acționarea în instanță dacă administrația locală persistă în blocarea dialogului.