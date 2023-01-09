duminică, 4 ianuarie 2026

Românul dispărut după incendiul din Crans-Montana a fost declarat decedat. MAE confirmă informația

Un tânăr român în vârstă de 18 ani se numără printre victimele incendiului devastator produs în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana. Informația a fost confirmată duminică de Poliția cantonală din Valais, care a precizat că acesta este românul a cărui dispariție fusese semnalată la scurt timp după tragedie.

Autoritățile elvețiene au anunțat că, până în prezent, au fost identificate 16 dintre cele 40 de persoane decedate. Printre acestea se află patru femei și șase bărbați elvețieni, doi cetățeni italieni în vârstă, o persoană cu dublă cetățenie italiană și a Emiratelor Arabe Unite, un cetățean francez, un tânăr turc de 18 ani, precum și cetățeanul român. Procesul de identificare a victimelor decedate și rănite continuă.

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat oficial decesul tânărului român și a precizat că Ambasada României la Berna este în contact permanent cu familia îndoliată, oferind asistență consulară și menținând legătura cu autoritățile elvețiene. MAE a transmis condoleanțe familiei și a reamintit că cetățenii români pot solicita sprijin consular la numerele de telefon ale misiunii diplomatice din Elveția, inclusiv la linia de urgență dedicată situațiilor speciale.

Elveția a decretat cinci zile de doliu național după tragedia în care peste 100 de persoane au fost rănite grav. Cei doi administratori ai barului Le Constellation au fost plasați sub anchetă penală, potrivit procurorilor elvețieni. Amploarea tragediei a readus în atenție, inclusiv în România, amintirea incendiului din clubul Colectiv, soldat cu 65 de victime.