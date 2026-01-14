miercuri, 14 ianuarie 2026

Revoltă în Vâlcea! Mihai Mateescu, primarul orașului Băile Govora: „Suntem obligați să stoarcem populația din cauza ordonanței lui Bolojan”

Primarii din județul Vâlcea au reacționat cu indignare la ordonanța de urgență adoptată de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan, care prevede creșteri semnificative ale taxelor locale impuse unităților administrativ-teritoriale. Deși edilii sunt obligați legal să aplice dispozițiile guvernamentale, mulți dintre ei au ales să își exprime public nemulțumirea față de această decizie, pe care o consideră profund injustă pentru cetățeni.

Unul dintre cei mai vocali contestatari este primarul orașului Băile Govora, Mihai Mateescu, care a numit ordonanța „o ticăloșie față de oameni”. Într-o declarație tranșantă acordată publicației Arena Vâlceană, el a spus că nu și-ar fi imaginat că, într-o democrație, va fi obligat prin lege să majoreze semnificativ taxele locale, după ce și-a petrecut mandatele încercând să le mențină la unul dintre cele mai scăzute niveluri din țară.

„Nu credeam că ajung vreodată, în țara mea, în orașul meu, să fiu obligat prin lege să măresc dările oamenilor într-o asemenea manieră”, a declarat Mateescu, subliniind că măsurile guvernamentale sunt în contradicție cu realitatea economică dificilă în care se află cetățenii. Edilul a atras atenția că, în contextul în care facturile la energie, TVA-ul, combustibilul și ratele bancare au crescut semnificativ, impunerea unor taxe și redevențe locale mai mari reprezintă o povară suplimentară pentru oamenii de rând.

Mateescu a acuzat Guvernul de „aroganță” și „lipsă de umanitate”, punând sub semnul întrebării capacitatea conducătorilor de a înțelege cum trăiesc și se descurcă oamenii obișnuiți: „Veniți printre oameni, vedeți-i cum plâng și cum își drămuiesc ultimul bănuț. Veniți în piețe, în farmacii, să îi vedeți, că poate i-ați uitat”, a declarat primarul din Băile Govora.

Reacțiile primarilor din Vâlcea reflectă o tensiune tot mai puternică între administrația locală și Executivul de la București, în contextul în care autoritățile locale sunt responsabile de implementarea măsurilor, dar nu au fost consultate în mod real înainte de adoptarea lor. În timp ce Guvernul susține că astfel de reforme sunt necesare pentru echilibrarea finanțelor publice, liderii locali consideră că taxele crescute fără o analiză profundă a impactului social este o soluție simplistă care lovește direct în cetățeni.