Rețeaua Farmacia Băjan își reia expansiunea în 2026: rețea de 40 de unități, investiții de 2 milioane de euro și afaceri în creștere

vineri, 23 ianuarie 2026

Rețeaua Farmacia Băjan, cu o istorie de peste trei decenii începută în județul Vâlcea, își propune să reia extinderea în 2026, după un an dedicat consolidării interne și investițiilor strategice. În prezent, brandul operează 40 de farmacii în trei județe – Vâlcea, Argeș și municipiul București – și se pregătește pentru o nouă etapă de creștere.

Compania a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 144 de milioane de lei, în creștere cu 23% față de anul precedent, și are aproape 200 de angajați. Deși în 2025 nu a fost deschisă nicio unitate nouă, familia Băjan, care controlează afacerea, anunță că există discuții avansate pentru extindere în perioada următoare.

Un moment-cheie pentru rețea îl va reprezenta inaugurarea, în 2026, a unui nou depozit de medicamente complet robotizat, realizat în urma unei investiții de aproximativ 2 milioane de euro. „În 2025 ne-am concentrat toate eforturile pe investiția în depozit, pe extindere și automatizare. Pentru anul acesta avem în plan reluarea creșterii numărului de farmacii”, a explicat Mihai Băjan, responsabil de dezvoltarea businessului alături de fratele său.

Totodată, anul 2025 a fost marcat de demersuri la nivel instituțional, în colaborare cu asociațiile din domeniul farmaceutic, pentru susținerea profesiei de farmacist. În prezent, se află în transparență decizională un proiect care ar putea permite decontarea vaccinării antigripale direct în farmacii, măsură ce ar facilita accesul pacienților la acest serviciu medical și ar valorifica competențele profesionale ale farmaciștilor.