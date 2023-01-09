Răspuns oficial al ANRMPSG: Izvoarele minerale din Băile Olănești NU pot fi preluate de primărie. Exploatarea este legal concesionată către Olănești Riviera SA

miercuri, 7 ianuarie 2026

Un document oficial transmis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon tranșează definitiv disputa publică privind administrarea izvoarelor minerale din Băile Olănești și demontează discursurile politice construite pe dezinformare. Statul român confirmă negru pe alb că Primăria Băile Olănești nu are nicio competență legală de a prelua, administra sau exploata aceste resurse, care fac parte din domeniul public național.

Potrivit răspunsului oficial, apele minerale terapeutice sunt încadrate de Legea minelor nr. 85/2003 drept resurse minerale ale statului, aflate exclusiv în proprietatea publică a acestuia. Prin lege, ele nu pot intra în proprietatea sau administrarea autorităților locale, indiferent de interesele sau hotărârile politice adoptate la nivel local. Singura formă legală de exploatare este concesionarea, realizată de stat prin autoritatea competentă.

ANRMPSG precizează explicit că zăcământul de apă minerală terapeutică din perimetrul Băile Olănești este exploatat în baza Licenței de exploatare nr. 2221/2001, aprobată prin Hotărâre de Guvern și transferată legal, în anul 2005, către Olănești Riviera SA. Licența este valabilă, emisă conform tuturor procedurilor legale și presupune plata de redevențe, respectarea normelor tehnice, precum și monitorizarea strictă a resursei.

Documentul oficial subliniază și faptul că apele minerale terapeutice pot fi utilizate în scop medical doar în baza unor studii și recomandări medicale avizate, care stabilesc cantitatea de apă consumată și durata tratamentului. Aceste obligații legale revin exclusiv concesionarului și nu pot fi îndeplinite de o primărie, care nu dispune de personal de specialitate, infrastructură medicală, laboratoare acreditate sau autorizații medico-balneare.

ANRMPSG este categorică: instituțiile publice locale nu pot primi în administrare resurse minerale, iar orice afirmație contrară nu are suport legal. Exploatarea apelor minerale este un domeniu strict reglementat, aflat sub controlul statului, iar concesionarul este singurul operator autorizat să desfășoare această activitate.

Prin acest răspuns oficial, statul român confirmă că exploatarea izvoarelor din Băile Olănești de către Olănești Riviera SA este legală, reglementată și monitorizată, iar ideea unei „preluări” de către primărie este nu doar imposibilă juridic, ci și contrazisă explicit de autoritatea națională competentă.

Concluzia este limpede și nu lasă loc de interpretări: izvoarele sunt ale statului, statul le-a concesionat legal, iar Primăria Băile Olănești nu are și nu va avea dreptul să le administreze. Orice altă narațiune este pur zgomot politic, infirmat oficial.