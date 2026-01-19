Râmnicu Vâlcea, orașul cu cele mai multe femei singure din România. Ce arată statisticile

marți, 20 ianuarie 2026

Râmnicu Vâlcea, orașul cu cele mai multe femei singure din România. Ce arată statisticile

Deși româncele sunt adesea considerate printre cele mai frumoase femei din lume, realitatea din spatele aparențelor nu este întotdeauna una fericită. Datele statistice arată că tot mai multe femei se confruntă cu singurătatea, iar acest lucru are un impact direct asupra stării lor emoționale și a calității vieții.

În România, dezechilibrul dintre numărul femeilor și cel al bărbaților s-a accentuat în ultimii ani, în special în mediul urban. Femeile sunt majoritare în aproape toate județele țării, situație care generează dificultăți în plan personal și relațional.

Potrivit unui studiu realizat de Daedalus Millward Brown, municipiul Râmnicu Vâlcea se află pe primul loc în topul orașelor cu cele mai multe femei singure. Aproximativ 46% dintre femeile din acest oraș nu au un partener, procent peste media națională, ceea ce plasează municipiul în fruntea clasamentului.

Explicația principală ține de structura demografică. La nivel național, femeile reprezintă aproximativ 51% din populație, iar în orașe diferența față de bărbați este și mai mare. În plus, populația feminină este, în medie, mai îmbătrânită decât cea masculină, cu o diferență de peste trei ani.

Pe următoarele poziții în clasament se află Iași, cu un procent de 45% femei singure, și Sibiu, cu 44%.

În contrast, la nivel global, bărbații sunt ușor majoritari. Statisticile internaționale indică un raport de aproximativ 105 băieți la 100 de fete, femeile reprezentând doar 49,6% din populația lumii.

Aceste cifre arată că, dincolo de percepțiile generale, realitatea socială și demografică influențează profund viața personală a multor femei din România.