marți, 27 ianuarie 2026

Râmnicu Vâlcea | Gunoi din renovări aruncat de o săptămână pe strada Mihai Eminescu. Poliția Locală, unde sunteți?

O situație revoltătoare persistă de aproape o săptămână în municipiul Râmnicu Vâlcea. În spatele farmaciei Băjan de pe strada Mihai Eminescu au fost depozitați mai mulți saci cu deșeuri provenite din renovări interioare, lăsați pur și simplu la voia întâmplării.

Deșeurile, care ar fi trebuit eliminate legal printr-un operator autorizat, au început deja să fie împrăștiate, transformând zona într-un focar de mizerie. Resturi de materiale, praf, saci rupți – un peisaj care nu are ce căuta într-un oraș care se vrea civilizat.

Locatarii din zonă spun că au semnalat problema, însă până în acest moment nimeni nu a intervenit. Întrebarea este simplă și legitimă: domnii din Poliția Locală, vă faceți treaba sau nu? Zona este frecvent patrulată, iar situația este vizibilă cu ochiul liber.

Problemele nu se opresc aici. Pe lângă mormanele de gunoi, locatarii se confruntă zilnic și cu haosul parcărilor. Mașini care nu aparțin rezidenților ocupă constant locurile din zonă, iar cei care locuiesc aici ajung, seară de seară, să caute cu greu un loc unde să parcheze după o zi de muncă.

Este un cumul de nepăsare, lipsă de control și absență a sancțiunilor. Primăria Râmnicu Vâlcea și Poliția Locală ar trebui să ofere explicații și, mai ales, să ia măsuri concrete: identificarea celor responsabili pentru depozitarea ilegală a deșeurilor, aplicarea de amenzi și degajarea urgentă a zonei.

Tiberiu Pîrnău